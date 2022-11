Rodrygo diz que está satisfeito se entregar metade do que faz Neymar em campo

Rodrygo vivia a expectativa de substituir o lesionado Neymar, mas viu nos treinamentos que Tite escolheria Fred

Gabbriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

São Paulo, SP

Rodrygo foi um dos destaques do Brasil na vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, nesta quinta-feira (28), no Estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Qatar 2022. O atacante entrou no intervalo, na vaga de Lucas Paquetá, e mudou a partida.

“Entrei bem, pude ser feliz ao dar uma assistência e estou trabalhando para entrar bem nos jogos. Se o professor precisar de mim como titular, estou aí. Eu sabia que tinha possibilidade de eu ser titular, mas desde o treinamento treinou o Fred, então eu já estava preparado mentalmente que ele iria precisar de mim no segundo tempo e foi o que aconteceu”, disse Rodrygo.

O atacante do Real Madrid evitou qualquer comparação com Neymar, que trata em três períodos de lesão no tornozelo direito e deve estar à disposição nas oitavas de final.

“Se eu puder fazer metade do que o Neymar faz já vai estar de bom tamanho. Tudo que ele faz, é o nosso melhor jogador, todo mundo sabe disso. Mas claro, não quero me comparar com ele, mas se me toca fazer essa função dele, espero fazer da melhor forma”, concluiu.

Já classificado para as oitavas de final da Copa, o Brasil enfrentará Camarões na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail. O time de Tite precisa de um empate para ser o primeiro do Grupo G. O adversário na próxima fase virá do Grupo H, composto por Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.