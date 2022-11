‘Existe vida sem Neymar, mas é menos bonita’, dizem jornais franceses sobre seleção

O argentino Clarín ressaltou que a seleção trabalhou bastante para conseguir o triunfo. “Brasil teve que trabalhar duro para vencer a Suíça”

Os jovens não brilharam como o esperado, mas o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), no Estádio 974, e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

A atuação regular dos garotos fez a ausência de Neymar ser sentida. Para o jornal francês “L’Équipe”, existe vida sem o camisa 10 na seleção brasileira, mas ela é menos bonita.

“A preocupação podia ser vista no rosto dos torcedores brasileiros, faltavam apenas alguns minutos para o fim da partida contra a Suíça e eles caminhavam para um terceiro jogo decisivo contra Camarões. Existe vida sem Neymar, mas é menos bonita, e o Brasil estava experimentando isso nesta segunda-feira. Foi a primeira vez que uma equipe como o Brasil jogou sem seu líder, e o apagão das luzes no estádio pouco antes do intervalo foi perfeito para fins simbólicos”, analisou o jornal francês.

O inglês “The Guardian” também lembrou a ausência do camisa 10. “O maravilhoso voleio de Casemiro, despachado com a parte externa do pé direito, impulsionou os favoritos para a fase eliminatória, mas grande parte do jogo enfatizou precisamente por que todo o foco pré-jogo se concentrou em um homem [Neymar] que não a seria capaz de estar em campo.”

O espanhol “Marca”, que acompanha principalmente o dia a dia do Real Madrid, exaltou Vinicius Júnior. “Neymar, não se preocupe: Vinícius está lá”, diz o título da matéria. “Com Neymar lesionado por vários jogos, a ‘canarinha’ não tem motivo para se preocupar: Vini pode puxar o carrinho do time de Tite que ainda está em plena forma e que, embora no Estádio 974 tenha sofrido mais do que deveria, mais uma vez deixou claro que está no Qatar para ganhar a Copa do Mundo”, afirmou o “Marca”.

O “As”, também da Espanha, disse que o Brasil demorou para ser Brasil. “O Brasil demorou a ser o Brasil. Um gol de Casemiro, em jogada de Vinícius e Rodrygo, deu a vitória e a classificação para as oitavas de final contra a dura Suíça, que não tem ataque”, analisou.

O argentino Clarín ressaltou que a seleção trabalhou bastante para conseguir o triunfo na segunda rodada da Copa. “Brasil teve que trabalhar duro para vencer a Suíça e foi para as oitavas de final”.

No país vizinho, o Brasil segue apontado como a melhor “seleção da Copa até o momento”. “É um golaço. Um tapa no futebol mal jogado por quem sabe jogar melhor nesta Copa. É a melhor seleção da Copa. É a junção do Real Madrid com a Amarelinha. Um Real à brasileira”, disse o locutor Leonardo Gentili, da La Red.