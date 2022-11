Neymar exalta Casemiro como melhor volante do mundo após gol do Brasil

O volante do Manchester United fez o gol que deu a vitória e a classificação com uma rodada de antecedência para as oitavas de final do Mundial

Neymar usou suas redes sociais para exaltar seu companheiro de seleção, Casemiro, que foi o autor do gol do Brasil na vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo do Qatar. “Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo”, escreveu o camisa 10. Leia também Peça-chave de Tite, Casemiro marca seu primeiro gol em uma Copa do Mundo

Alisson passa os dois primeiros jogos da Copa sem fazer uma única defesa

Rodrygo exalta assistência e diz que Casemiro tem qualidade de atacante O volante do Manchester United fez o gol que deu a vitória e a classificação com uma rodada de antecedência para as oitavas de final do Mundial da Fifa ao Brasil. O atacante da seleção brasileira não entrou em campo na tarde desta segunda-feira (28) por conta de uma lesão no tornozelo direito, que sofreu na partida de estreia da Copa.