Rescisão de Pato com São Paulo aparece no BID e abre caminho para o Inter

A rescisão de contrato de Alexandre Pato com São Paulo foi publicada pelo Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na tarde desta sexta-feira (21). Agora, o jogador está, oficialmente, livre no mercado e com caminho aberto para acertar transferência para o Inter.

O Colorado aguardava otimista a conclusão do trâmite burocrático. A partir deste momento, cumprindo o que está alinhado, a direção gaúcha espera anunciar a chegada do jogador em vínculo de três anos.

Nesta quinta, o técnico Fernando Diniz disse que o desligamento ocorre em razão do pedido do jogador. Pato é considerado substituto ideal para Paolo Guerrero no clube de Porto Alegre, que trabalha desde o início da semana para sua chegada.

O Inter trata seus movimentos em sigilo. A direção evita se manifestar oficialmente sobre qualquer acordo ou negociação. Ainda que exista uma possibilidade de conclusão rápida a partir deste momento.

O Atlético-MG, também interessado na chegada do atacante, não nutre a mesma esperança. Apesar de ser apreciado por Jorge Sampaoli, que até telefonou para o atacante para tratar de uma possibilidade de negócio, o Galo não parece otimista na chegada dele.

No Sul, é o técnico Eduardo Coudet quem escolheu Alexandre Pato. E além dele, o clube ainda pretende contratar mais um atacante.

