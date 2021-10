Remo posta vídeo de injúria racial de torcedor em jogo contra o Cruzeiro

“Vai tomar no seu c.., macaco”, diz o torcedor, segundo o vídeo publicado pelo clube

O Remo publicou um vídeo nas redes sociais que mostra um torcedor chamando o atacante Jefferson de “macaco” após o jogador marcar um gol contra o Cruzeiro. O time paraense venceu o clube mineiro, nesta quinta-feira (28), por 3 a 1, na Arena Independência, pela Série B.

“Vai tomar no seu c.., macaco”, diz o torcedor, segundo o vídeo publicado pelo Remo. “Até quando isso? O que ainda vai precisar acontecer para tomarem alguma atitude?”, escreveu o clube na postagem. Veja a publicação:

O Remo ainda marcou os perfis da CBF e do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, perfil que monitora e divulga casos de racismo no futebol brasileiro.

O próprio Jefferson compartilhou o vídeo da injúria racial e postou: “Lamentável. A justiça de Deus não falha”.

O UOL entrou em contato com o Cruzeiro e com o Remo e aguarda retorno dos clubes.