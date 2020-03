Reforço, colombiano Iván Angulo treina pela primeira vez no Cruzeiro

PUBLICIDADE 

O mundo não sabe quando vai controlar a pandemia de coronavírus e o futebol brasileiro não tem data para retornar aos gramados do País, mas o Cruzeiro continua sua rotina de treinos, na Toca da Raposa II. A novidade desta terça-feira foi a presença do colombiano Iván Angulo, que participou pela primeira vez de atividades em seu novo clube.

Com boa passagem pelas seleções de base da Colômbia, o atacante, de 20 anos, que estava no Palmeiras, foi emprestado até o final do ano. “Muito bom treinar com os demais jogadores. Fui muito bem recebido na segunda-feira e estou bastante feliz por já estar participando dos trabalhos. Agora é seguir forte para poder ajudar o Cruzeiro e os meus companheiros.”

Outro que marcou presença no treino foi o zagueiro Léo, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. Ele fez exercícios físicos. Já o meia Robinho e o lateral-direito Edilson, ambos lesionados na panturrilha direita, realizaram apenas trabalhos de fisioterapia na academia.

Com a queda do técnico Adilson Batista, após a derrota para o Coimbra, no fim de semana, a diretoria procura um substituto. Até lá, o auxiliar Célio Lúcio é o responsável pelos treinamentos.

O treino desta quarta-feira, às 10 horas, está mantido, mas não poderá ser visto pela imprensa, por causa da medida preventiva adotada pelo clube por causa do novo coronavírus.

O Cruzeiro é o quinto colocado no Campeonato Mineiro, fora da zona de classificação para o quadrangular decisivo, que conta por enquanto com América, Tombense, Atlético e Caldense. A competição não tem data para reiniciar.

Estadão Conteúdo