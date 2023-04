Real Brasília empata nos acréscimos e vai à final do Candangão

Com o empate, o Real vai para a sua primeira final do Candangão desde a sua mudança de nome em 2016

Marcello Hendriks

(Jornal de Brasília/Agência Brasília)

O Real Brasília empatou com o Paranoá por 1 a 1 no Estádio Defelê, na Vila Planalto.

Com o empate, o Real vai para a sua primeira final do Candangão desde a sua mudança de nome em 2016.

Além disso, o Leão do Planalto também se classifica para as competições nacionais (Série D, Copa do Brasil e Copa Verde).

No dia da mentira, o Real classificou, mas não pense que o jogo foi fácil para o Leão do Planalto.

Com um primeiro tempo inspirado por parte do Paranoá, a equipe da casa jogava desorganizada e cai no esquema de jogo do adversário.

Porém, a segunda etapa foi diferente, o Real Brasília iniciou melhor nos dois lados do campo e em contrapartida, a Cobra Sucuri jogava mais pressionada e também mais perdida.

VAR

Com um jogo tenso e intenso, o Real chegou ao seu primeiro gol , mas o VAR chamou e o árbitro Rodrigo Raposo marcou o impedimento no lance.

O tempo passava e enquanto um lado ficava mais tranquilo, o outro ficava mais nervoso. Até que tudo mudou com o gol de Lucas Vitor aos 36 minutos da segunda etapa, no momento o Paranoá se classificava.

Porém, o cenário mudou novamente, quando o VAR chamou o árbitro para marcar um pênalti a favor da equipe do Real Brasília.

Com a bola na marca da cal, brilhou a estrela de Lucas Souza, que bateu cruzado e colocou a igualdade de novo no placar.

Com poucos minutos restantes, a equipe do Paranoá não conseguiu marcar e o Leão do Planalto se classificou para a final.

” É muito gratificante, só tenho que agradecer e glorificar a Deus por tudo que eu e meus companheiros temos vivido”, disse Lucas Souza, autor do gol que classificou o Real Brasília.

Classificação para competições nacionais

Com a classificação para a final do Candangão, o Real Brasília também conquistou a vaga para a Copa do Brasil e Copa Verde de 2024.

Além disso, a equipe volta a disputar um campeonato brasileiro desde a sua última participação na Série C em 2008 ainda como Dom Pedro II.

Desta vez o time da capital irá jogar a Série D do brasileirão. ”A gente espera representar o futebol do Distrito Federal da forma mais honrosa possível” , declarou o presidente do Real Brasília, Felipe Belmonte.

Paranoá domina, mas não faz o gol

O primeiro tempo iniciou com uma falta forte em cima de Gabriel Lima, o que já mostrava o tom de decisão do jogo.

Nos minutos iniciais ambas as equipes atacavam e mesmo com um sol forte no campo as equipes jogavam com bastante intensidade.

Aos cinco minutos , o camisa 10 do Real Brasília, Uederson, caiu no chão e assim como no jogo de ida, foi substituído por Lucas Souza , autor do gol do Leão do Planalto na primeira partida.

O tempo passava e o Paranoá começava a gostar do jogo, a equipe visitante criava boas chances a partir de cruzamentos pelas laterais e com a dupla William Jr e Daniel Guerreiro. Mesmo com um domínio da Cobra Sucuri, a melhor chance apareceu nos minutos finais do primeiro tempo com Lucas Souza, do Real, que cara a cara com o goleiro Matheus chutou a bola na trave esquerda do gol.

Primeiro tempo : Real Brasília 0 x 0 Paranoá.

Tempo passa e pressão aumenta

Na volta dos vestiários, o Real Brasília se organizou e começou melhor, com 30 segundos o goleiro do Paranoá, Matheus, teve que fazer uma defesa para impedir o gol adversário.

O sol baixou, mas o clima em campo só aumentava, com o relógio como inimigo, a Cobra Sucuri atacava e defendia de forma mais desorganizada, o que obrigou o técnico Luis Carlos a realizar algumas substituições no início do segundo tempo.

Inicialmente as modificações do Paranoá não surtiram efeito, e a equipe do Real até chegou a um gol, mas logo depois o VAR chamou e um impedimento foi marcado no lance. O tempo passava, e mesmo após uma parada para hidratação, o jogo estava mais marcado por raça do que organização técnica.

Paranoá sai na frente, mas Real Brasília busca o empate

O técnico Luis Carlos continuava com substituições a fim de melhoras na equipe. E para quem não acreditava na estratégia do treinador, foi do banco que saiu o gol da Cobra Sucuri.

Aos 36 minutos da segunda etapa, Vandinho carregou a bola pelo lado esquerdo do campo e achou Lucas Vitor dentro da área , que havia entrado aos 15 do segundo tempo, que cabeceou para colocar o Paranoá na frente.

O que antes era um cenário tranquilo, agora se inverteu, o Real Brasília precisava achar um gol para poder se classificar para a final do Candangão.

E assim aconteceu, nos acréscimos do segundo tempo (49 minutos), o camisa dois dos donos da casa, Caio Mendes, fez boa jogada ,chutou para dentro da área e acertou a mão do zagueiro Dedé,do Paranoá. Após checagem do árbitro Rodrigo Raposo, no VAR, o pênalti foi marcado.

Com ambas as equipes de joelho em seus respectivos bancos, Lucas Souza,do Real, pegou a bola na marca do pênalti e bateu cruzado para colocar a bola no fundo das redes, sem chance para o goleiro Matheus que acertou o campo mas não conseguiu realizar a defesa.

A reação do Paranoá era ainda mais difícil, visto que devido ao pênalti, o zagueiro do Paranoá, Dedé, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

O tempo andou mas o placar não mudou, empate em 1 a 1 e classificação do Real Brasília.

Final do Candangão

Classificado para a final do Candangão, agora o Real Brasília espera o vencedor do confronto entre Brasiliense e Capital , que acontecerá amanhã (2), no estádio Serejão.

A partida de ida terminou em 2 a 0 a favor do Jacaré, com o placar a equipe pode perder por até dois gols de diferença, visto que um empate o classifica.

Ficha Técnica

Campeonato Brasiliense 2023

Real Brasília x Paranoá

01/04/2023

Árbitro central: :Rodrigo Batista Raposo (AB/DF)

Assistente 1: Lehi Sousa Silva (AB/DF)

Assistente 2: Milton Jeronimo Souza Alves (CD/DF)

Quarto Árbitro: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa (CD/DF)

Inspetor: Rodrigo Paulino de Souza (CBF/DF)

VAR: Rafael Martins Diniz (AB/DF)

AVAR: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

Supervisor VAR: Raimundo Nonato Lopo de Abreu (CBF/DF)

Gols : Lucas Victor ( 36 min do 2º) – Paranoá

Lucas Souza (49 min do 2º) – Real Brasília

Escalações:

Real Brasília: Wendell, Caio Mendes, Josué, Hyago,Thiago Ulisses, Gabriel Lima, Guilherme, Igor Feijao,Marcos Paulo, Uederson e Matheus Jesus.

Técnico: Gerson Ramos

Paranoá: Matheus , Douglas Rato, Dedé, Pedro Medeiros, Vandinho, André, João Carlos, Luiz Meneses, William Jr, Daniel Guerreiro e Emerson Mineiro

Técnico: Luis Carlos