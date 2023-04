Futebol: quem é Luquinha, o “herói” que saiu do banco para classificar o Real para inédita final

A maior força do Real Brasília é o jogo coletivo, mas nem todo grupo de pessoas forma um coletivo

Pela primeira vez na história, o Real Brasília chega à final do Campeonato Candango. Depois de uma campanha épica, o time comandado por Gerson Ramos garantiu a vaga na final do Candangão 2023, e consequentemente vaga para a Série D, Copa Verde e Copa do Brasil, todos esses em 2024. Tudo isso aconteceu depois do Leão do Planalto empatar os dois jogos da semifinal contra o Paranoá.

A maior força do Real Brasília é o jogo coletivo, mas nem todo grupo de pessoas forma um coletivo. Um coletivo é um conjunto de indivíduos movidos por um desafio ou interesse comum em que é preciso aperfeiçoar as individualidades para que, juntos, possam agir e pensar como um só.

Decisivo

O Leão do Cerrado teve um décimo segundo jogador em seu elenco que fez a diferença com sua individualidade. Com dois gols do atacante Luquinha, o Real chegou à final do Candangão.

Vindo do banco nas duas partidas da semifinal, Lucas de Souza Santos balançou as redes do Paranoá.

Com dois empates por 1 a 1 nas partidas das semifinais e 2 a 2 no agregado dos dois jogos, o Real Brasília se classificou para a final do Candangão. Luquinha marcou os dois gols da equipe Aurianil na semifinal, garantindo sua classificação.

Com a chegada do Real Brasília à final, fica claro a força coletiva da equipe. O atacante falou da importância da união do elenco.

“O professor Gerson sempre fala que quando o nosso coletivo está ajustado, o individual aparece. Nós estamos muito bem unidos e ajustados. Nosso coletivo é o diferencial desse grupo. E consequentemente o individual vai aparecer.

“Eu não jogo sozinho, têm meus companheiros e um precisa do outro e é o que nós temos feito o campeonato todo, um brigando pelo outro, um correndo pelo outro. E esse é o diferencial do nosso time: É o coletivo, é a união, é a nossa força”, ressaltou.

No Candangão de 2023, o Real teve um aproveitamento de 66% na primeira fase, a equipe teve mais vitórias e menos derrotas do que qualquer outro clube que disputou a competição.

Luquinha saiu do banco de reservas em sete oportunidades e foi completamente decisivo para essa campanha vitoriosa de seu time. O atleta fez três gols, deu assistência e ainda sofreu pênaltis durante o certame.

Luquinha entrou em em cinco das sete partidas no segundo tempo, mas justamente nos dois jogos das semifinais, o atacante começou no banco, mas entrou na partida ainda no primeiro tempo.

No primeiro jogo, Matheus de Jesus sentiu aos 24’ da etapa inicial e Luquinha entrou, o atacante precisou de menos de 20 minutos para abrir o placar. Já na partida da volta, o técnico Gerson Ramos colocou Luquinha com 5 minutos de jogo, após Uederson se machucar.

Lucas garantiu o tento que classificou o Real Brasília já nos acréscimos do segundo tempo, em cobrança de pênalti.

Luquinha contou como se sente com os dois gols da semifinal: “Muito feliz. Muito feliz por tudo que Deus tem feito no nosso grupo. É uma uma final inédita pro clube, então isso é muito gratificante. Só tenho que agradecer a Deus. Agradecer todo o grupo, a diretoria, o staff. Todos são importantíssimos. Deus nos escolheu pra poder estar vivendo isso”.

“Durante todos os dias a gente trabalha muito,a gente treina muito. E é cada um dando o seu máximo, um ajudando o outro, nós somos uma família mesmo, e graças a Deus nós conseguimos essa vaga que é algo inédito”, concluiu.

O que vem por aí?

A equipe comandada por Gerson Ramos jogará contra o Brasiliense, que venceu o Capital. “Esse grupo é merecedor demais de estar nessa final, é merecedor demais de ter conquistado essas vagas para os campeonatos nacionais do ano que vem. Agora é comemorar hoje e amanhã. Porque na segunda já começar a trabalhar duro porque no sábado temos o primeiro jogo na final “, salientou Luquinha.