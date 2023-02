Raphinha pede desculpa a Xavi por xingamentos em substituição

O atacante balançou a cabeça negativamente e proferiu xingamentos, alguns de fácil leitura labial, enquanto deixava o gramado.

São Paulo

Raphinha, atacante do Barcelona, pediu desculpas a Xavi e seus companheiros do clube catalão por proferir xingamentos ao ser substituído pelo treinador no empate em 2 a 2 contra o Manchester United, nesta quinta-feira (16), pelos playoffs da Liga Europa.

O Barcelona perdia o jogo por 2 a 1, e Raphinha marcou o gol de empate que salvou a equipe da derrota.

O jogador balançou as redes aos 31 minutos do segundo tempo, e cinco minutos depois Xavi Hernández tirou o brasileiro para promover a entrada de Ferrán Torres.

O atacante balançou a cabeça negativamente e proferiu xingamentos, alguns de fácil leitura labial, enquanto deixava o gramado. Ele chegou a dar socos no banco de reservas antes de ser acalmado por Jordi Alba.

XAVI DIZ QUE ENTENDE A IRRITAÇÃO DO ATLETA

O treinador, e ídolo histórico do Barça, não pareceu incomodado com o episódio durante coletiva após a partida. “Entendo muito bem a irritação de Raphinha. Eu também me irritava quando saía, mas faço pelo bem do time e não para prejudicar ninguém. Ele veio se desculpar depois, mas não é preciso. É normal ter raiva”, disse o comandante.

JOGO DE VOLTA

O jogo decisivo entre Barcelona e Manchester United acontece na próxima quinta-feira (23), às 17h (de Brasília), no Old Trafford. O vencedor do confronto avança às oitavas de final da competição.