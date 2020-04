Quatro clubes do Distrito Federal receberão auxílio financeiro da CBF

PUBLICIDADE 

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou, nesta segunda-feira (6), um auxílio financeiro para os clubes das séries A1 e A2 do Brasileirão Feminino e para os integrantes das séries C e D do Campeonato Brasileiro masculino. É a forma que a entidade encontrou de apoiar as agremiações, que se veem prejudicadas pelas paralisações dos campeonatos em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Com isso, quatro clubes do Distrito Federal serão beneficiados. São eles: Gama e Brasiliense, da Série D; Minas Brasília, da Série A1 feminina; e Real Brasília, da Série A2 feminina.

Cada clube receberá um valor equivalente a duas folhas salariais médias dos atletas de cada uma dessas divisões, e não equivalente a real folha salarial do elenco. Para chegar a este valor, a CBF se baseou em dados apurados no seu sistema de registro de contratos.

Sendo assim, confira quanto cada clube de Brasília vai levar:

Gama: R$ 120 mil

Brasiliense: R$ 120 mil

Minas Brasília: R$ 120 mil

Real Brasília: R$ 50 mil

Além da bonificação, os clubes das séries mencionadas estão isentos, por tempo indeterminado, do pagamento das taxas de registro e transferência de atletas.

Benefício para a FFDF

Além dos clubes, as federações de todo o país também serão beneficiadas. Com isso, a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) receberá R$ 120 mil.

O presidente da entidade, Rogério Caboclo, reforçou a preocupação com os clubes de todas as séries do futebol nacional. “O nosso maior compromisso para preservar clubes e empregos é fazer a indústria do futebol voltar a funcionar quando a retomada for possível”, afirma Caboclo.

A CBF dará início aos pagamentos já nesta terça-feira (7).