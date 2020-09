Quarta fase da Copa do Brasil terá clássico entre Botafogo e Vasco

PUBLICIDADE

A CBF sorteou nesta terça-feira (1º) a tabela da quarta fase da atual edição da Copa do Brasil, que reúne dez times. Um dos duelos será o entre clássico Botafogo e Vasco.

Nesta etapa, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Os cinco vencedores nos placares agregados passam para as oitavas de final, que contará também com outros 11 clubes.

Estão nas oitavas Flamengo, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians, que jogaram a atual edição da Libertadores, Red Bull Bragantino, atual campeão da Série B, Fortaleza e Cuiabá, vencedores da Copa do Nordeste e Copa Verde em 2019, respectivamente.

A CBF deverá divulgar as datas e horários das partidas nos próximos dias.

Veja os confrontos da quarta fase:

Ponte Preta x América-MG (ida em Campinas e volta em Belo Horizonte)

Brusque x Ceará (ida em Brusque e volta em Fortaleza)

Botafogo x Vasco (ida com mando dos alvinegros)

Fluminense x Atlético-GO (ida no Rio e volta em Goiânia)

Juventude x CRB (ida em Caxias do Sul e volta em Maceió)

