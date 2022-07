PSG treina com Neymar e Mbappé no ataque, Messi como meia e três zagueiros

O primeiro compromisso oficial da equipe na temporada 2022-2023 será frente ao Nantes no dia 31, na final da Supercopa francesa

Um ataque com Neymar e Kylian Mbappé foi o esboço do primeiro treino do Paris Saint-Germain, que realiza parte da pré-temporada no Japão. A atividade da última segunda-feira expôs um pouco do que o novo técnico Christophe Galtier pensa sobre a equipe, que treinou no esquema 3-4-1-2, tendo Lionel Messi como meia, segundo o jornal L’Equipe. Em entrevista ao mesmo diário no domingo, Galtier havia sinalizado que poderia usar o brasileiro como meia.

Além dos três craques, a equipe foi a campo sem definição no gol, mas ao longo da temporada terá a provável titularidade de Donnarumma. A zaga foi formada por Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe, e o meio-campo foi escalado com Hakimi, Gueye, Vitinha e Nuno Mendes.

O português Vitinha, ex-Porto, é um dos reforços do time parisiense para a temporada. Já o atacante Hugo Ekitike, de 20 anos, da seleção francesa sub-20, foi anunciado na segunda-feira em uma transferência por empréstimo com obrigação de compra por 28,5 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões). O jogador de 20 anos se destacou com a camisa do Reims.

Os dois jovens, pouco conhecidos, representam um contraste com a política de contratações de estrelas tão marcante no clube nas últimas temporadas. A mudança de perfil de reforços é resultado da saída do diretor esportivo Leonardo e da chegada do português Luís Campos, que teve trabalho destacado no Monaco e também no Lille descobrindo jovens promessas.

O PSG começou a última temporada com um time recheado de estrelas e uma apresentação apoteótica dos novos reforços. A equipe parisiense retomou o título do Campeonato Francês, mas foi eliminada precocemente da Liga dos Campeões, o grande desejo do clube. A equipe venceu o Real Madrid por 1 a 0, na ida, mas foi derrotada pelos espanhóis por 3 a 1, na Espanha, e deram adeus ao título. O principal destaque do PSG na temporada passada foi Mbappé, com 39 gols, que viveu uma novela sobre seu futuro, mas em maio acertou sua extensão de contrato com a equipe até 2025.

Em meio a sua pré-temporada, a equipe parisiense fará três jogos contra times locais: Kawasaki Frontale, nesta quarta-feira; Urawa Red Diamonds, no próximo sábado; e Gamba Osaka, no dia 25. O primeiro compromisso oficial da equipe na temporada 2022-2023 será frente ao Nantes no dia 31, na final da Supercopa francesa

Novo uniforme

O Paris Saint-Germain lançou um uniforme cinza para a próxima temporada, nesta terça-feira, em referência aos 50 anos do estádio Parque do Príncipes. A camisa para os jogos do time fora de casa também traz detalhes em preto.

Por: Estadão Conteúdo