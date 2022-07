Flamengo volta a jogar em Brasília com promoção de ingressos e Happy Hour

Com mais de 30 mil torcedores presentes, o Flamengo bateu o Coritibano último sábado e volta a jogar na Arena BRB/Mané Garrincha

A equipe carioca chega para o segundo jogo consecutivo na Arena BRB Mané Garrincha. No sábado (16), com mais de 30 mil torcedores presentes, o Flamengo bateu o Coritiba por 2 x 0, com dois gols de bola aérea ainda no primeiro tempo.

Em busca da segunda vitória na capital federal, o Rubro-negro recebe o Juventude na Arena BRB Mané Garrincha amanhã (20), pela 18ª rodada do Brasileirão. Com o retorno do artilheiro Gabigol e a possível estreia de Everton Cebolinha, a torcida rubro-negra se anima com os comandados de Dorival Júnior em busca da terceira vitória consecutiva.

Após bater o Coritiba com a equipe mista, o Flamengo deve ir a campo com mais atletas considerados titulares para o duelo desta quarta. Já o Juventude, não tem muito o que comemorar. A equipe amarga a

lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas duas vitórias em 17 partidas. A equipe empatou sem gols com o Goiás, em casa, no último domingo. Umberto Louzer é o novo técnico da equipe e deve fazer algumas alterações para encarar o Flamengo.

Promoções e Happy Hour

Com ingressos mais baratos, happy hour de cerveja pré-jogo e liberação da meia social (ingresso no valor de meia entrada com a entrega de um kg de alimento não perecível), a diretoria rubro-negra espera um bom número de torcedores no duelo de quarta-feira. Os valores variam entre R$40 e R$85.

A produção da partida confirmou um desconto para os torcedores que chegarem mais cedo. Os portões serão abertos às 17h30 e até às 19:30 terá uma promoção nos bares de toda a Arena: na compra de 2

cervejas, a terceira é por conta da casa.

Vendas online: flamengo.superingresso.com.br.

Informações importantes:

● Os portões serão abertos às 17h30, 3 horas antes do início da partida.

● Os torcedores que realizarem a doação de 1kg de alimento não perecível terão direito à compra de ingresso de meia-entrada. O alimento deverá ser entregue no dia do jogo, nos acessos ao estádio. Sal e fubá não serão aceitos.

● Os pontos de vendas físicos aceitam somente pagamento em dinheiro.

Pontos de venda físicos:

1- Loja Nação Rubro-Negra – CLS 308 BL D – Asa Sul – Brasília

18/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

19/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

20/07/2022 – Horário de 10h às 15h.

2 – Loja Nação Rubro-Negra – Shopping Conjunto Nacional

18/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

19/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

20/07/2022 – Horário de 10h às 15h.

3 – Loja Nação Rubro-Negra – Brasília Shopping

18/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

19/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

20/07/2022 – Horário de 10h às 15h.

4 – Loja Nação Rubro-Negra – Taguatinga Shopping

18/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

19/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

20/07/2022 – Horário de 10h às 15h.

5 – Loja Nação Rubro-Negra – Park Shopping Brasília

18/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

19/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

20/07/2022 – Horário de 10h às 15h.

6 – Nação Rubro-Negra – Shopping Sul Valparaiso

18/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

19/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

7 – Bilheteria – Arena BRB Nilson Nelson

18/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

19/07/2022 – Horário de 10h às 20h.

20/07/2022 – Horário de 10h às 15h