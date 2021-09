Programa Futuro campeão recruta novas atletas do vôlei para compor equipe do DF

Jovens de 9 a 17 anos passarão por seletiva para disputar competições regionais, nacionais e internacionais

Com o objetivo de recrutar atletas de todo o DF para comporem as equipes que representarão o Programa Futuro Campeão de Voleibol, na manhã do dia 16 de outubro, no Centro Olímpico e Paraolímpico do Recanto das Emas, o programa Futuro Campeão irá realizar uma seletiva da modalidade. “Nosso objetivo é desenvolver atletas que possam disputar competições no DF, e também representar a capital em competições nacionais e internacionais”, afirma Rafael da Silva Reino, diretor e treinador da iniciativa.

Com mais de 6 anos de existência, o projeto está em sua sétima temporada, e é destinado a jovens entre 9 e 17 anos. Como conta o diretor, diversas atletas que se destacaram na equipe em competições, já ganharam bolsa de estudos em várias escolas particulares de Brasília, assim como, ao longos de todos esses anos, muitos

foram realizar peneiras em clubes de maior expressão no Brasil e foram aprovados. “Tivemos uma atleta que chegou a seleção brasileira de base, e temos vários títulos em competições de categoria de base no DF”, complementa Rafael Reino.

A seletiva, que acontecerá a partir das 09h da manhã, contará com algumas avaliações. No dia, a recepção será feita pelo treinador, que irá explicar todo o processo. Logo em seguida, serão realizadas avaliações antropométricas e de capacidades físicas (estatura, peso, envergadura, salto vertical, salto horizontal, agilidade, etc.) e, por fim, haverá avaliações de capacidades técnicas (toque, manchete, saque, ataque, bloqueio, defesa etc.). “Esperamos receber o maior número possível de atletas com perfil para o voleibol competitivo”, pontua o treinador da equipe. “Queremos nos desenvolver ainda mais e nos consolidar como referência na capital federal, revelando atletas que possam chegar até, quem sabe, a seleção brasileira”, acrescentou.

O nome das candidatas selecionadas para a segunda fase do processo seletivo do programa será divulgado, posteriormente, nas redes sociais @ibres.social e @esporte.df. As escolhidas, por sua vez, serão submetidas a uma semana de treinos para melhor avaliação técnica e, principalmente, comportamental diante do grupo. Feita a observação, as atletas seguem para a última fase do recrutamento, que consistirá em uma reunião com os pais. Aqui, pretende-se apresentar, de forma mais aprofundada, o projeto Futuro Campeão, com orientações de funcionamento dos treinos, das competições, matrículas e todas as demais informações pertinentes ao funcionamento do programa.

A seletiva, como relata o treinador de vôlei, retorna após um período delicado e de muitas dificuldades. “Na pandemia, tivemos que enfrentar os desafios de manter o mínimo de movimento possível com treinos remotos”, desenvolve o diretor. Contudo, a paixão dos alunos, assim como do corpo técnico, foi essencial para que, neste mês de setembro, as atividades presenciais retornassem. “Com muita união e fé tivemos o retorno das atividades. Estamos seguindo uma série de protocolos, e esperamos, neste evento, contar com o maior número possível de candidatas dispostas a aprender, se desenvolver e a amar esse esporte tão fantástico que é o voleibol”, finaliza Rafael.

O projeto

Lançado em 2012, o programa é uma parceria da administração dos Centros Olímpicos e Paralímpicos da região com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF. O foco é apoiar e incentivar crianças e adolescentes para que façam da prática esportiva uma oportunidade de melhoria na sua qualidade de vida. O projeto, ainda, pretende não só descobrir talentos como também promover a inclusão social do cidadão, independentemente de sua classe social.

Quanto às modalidades, estas não se limitam apenas ao vôlei. “O Futuro Campeão contempla outros esportes, de acordo com o Centro Olímpico e Paralímpico da região administrativa”, esclarece Rafael Reino. Dentre os esportes oferecidos pelo programa, estão as modalidades de saltos ornamentais, voleibol, basquete, atletismo, etc.