Filha confirma que Pelé está prestes a receber alta: ‘Está mais forte’

A filha de Pelé, Kely Nascimento, confirmou nesta quarta-feira que o pai está prestes a deixar o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado há um mês para se recuperar da cirurgia de retirada de um tumor no cólon. Ela afirmou que o Rei do Futebol está “mais forte” e, por isso, ela poderá retornar aos Estados Unidos, onde mora atualmente.

“Amei incluir a recuperação do meu pai no meu social. Não foi planejado, foi uma decisão que tomamos no hospital para tentar nos divertir um pouquinho com vozes. Agora que ele está mais forte e saindo do hospital para continuar recuperando e se tratando em casa, eu estou voltando para minha casinha também”, disse Kely na legenda de uma foto com Pelé que publicou em suas redes sociais.

Como o Estadão adiantou, Pelé terá alta nesta quinta-feira. O melhor jogador de todos os tempos, perto de completar 81 anos (dia 23 de outubro), precisou de quase 30 dias para se recuperar do câncer no cólon, e reagiu bem ao tratamento depois de alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein.

Flávia Christina Kurtz, outra filha de Pelé, vai ajudar o pai em sua recuperação em casa. Ela é fisioterapeuta e continuará acompanhando de perto o tricampeão mundial. Assim como fez Kely, vai publicar imagens da recuperação do Rei do Futebol nas redes sociais, atualizando o estado de saúde do pai.

As duas últimas semanas foram de tranquilidade para os médicos e enfermeiros que o assistiam dia e noite. Pelé sempre tem acompanhante no quarto, ora sua mulher Márcia, ora sua filha Kely Nascimento. Quase um mês depois da entrada no hospital, o eterno camisa 10 do Santos apresenta um quadro clínico estável e em evolução.

Pelé deverá ficar em sua casa no Guarujá. Ele não vai retomar nenhuma de suas atividades por enquanto, mas sua saúde já permite ao menos que ele veja sua agenda. Em casa, vai continuar postando nas redes sociais, celebrando momentos de sua vida e carreira e cumprimentando pessoas importantes para ele, como fez recentemente com Lionel Messi.

Nesta semana, Pelé pintou os cabelos, escondeu os fios brancos e aparou a barba para voltar para casa. Fez ainda questão de agradecer aos enfermeiros que cuidaram dele, com autorização de suas fotos nas redes sociais. Durante sua recuperação no hospital, também cantou o hino do Santos e apareceu jogando baralho com a filha.

Estadão Conteúdo