Principal brasileira do levantamento de peso cai no doping e perde Tóquio

O caso já é o terceiro na elite do esporte olímpico brasileiro neste primeiro semestre de 2021, antes das Olimpíadas em Tóquio

Demétrio Vecchioli

São Paulo, SP

Principal nome do levantamento de peso feminino do Brasil, Nathasha Rosa foi suspensa por doping e está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Número 16 no ranking mundial na categoria até 49kg, ela foi flagrada com substância proibida em exame antidoping surpresa conduzido pela IWF (Federação Internacional de Levantamento de Peso, na sigla em inglês).

O caso já é o terceiro na elite do esporte olímpico brasileiro neste primeiro semestre de 2021, antes das Olimpíadas em Tóquio. No começo de abril, Flávia Figueiredo, do boxe, foi suspensa pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem). No fim do mês. André Calvelo, vencedor dos 100m livre na Seletiva Olímpica da natação, foi tirado da competição depois de revelado exame positivo para um anabolizante. Todos os três são militares.

Nathasha Rosa, de 25 anos, era a brasileira com mais chances de se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio no levantamento de peso entre as mulheres. Ela foi prata no arranco no Campeonato Pan-Americano realizado no fim do mês passado.

Em nota, a ITA (Agência Internacional de Testagem, na sigla em inglês), órgão privado que tem atuado no combate ao doping contratado por federações internacionais, explicou que a brasileira testou positivo para dois diuréticos durante exame surpresa conduzido em 31 de março. Ela foi suspensa preventivamente e tem direito a solicitar a contraprova.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse é o terceiro caso na elite do levantamento de peso do Brasil em pouco mais de cinco anos. Em 2015, Patrick Mendes testou positivo durante os Jogos Pan-Americanos de Toronto -na ocasião, foi o primeiro caso do torneio. No fim de 2018 foi Matheus Gregório, que disputou a Olimpíada do Rio pelo Brasil.

As informações são da Folhapress