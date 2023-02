Portuguesa e Corinthians empatam sem gols no Mané Garrincha

O Mané Garrincha recebeu 26 mil torcedores neste domingo

Portuguesa e Corinthians entraram em campo e ficaram no empate sem gols, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (12), no Mané Garrincha, em Brasília.

O jogo foi de poucas emoções, os dois times não foram tão agressivos e não conseguiram furar a linha de defesa adversária, assim, a rede não balançou para 26 mil torcedores que estavam presentes no estádio.

O goleiro Cássio foi cortado da partida no aquecimento com virose, ele foi substituído pelo goleiro Carlos Miguel.

Próximo rodada

Portuguesa agora recebe a Ferroviária, quarta-feira (15), às 20:30. A lusa é a lanterna do seu grupo, com apenas 5 pontos.

O timão volta para São Paulo com a cabeça no clássico contra o Palmeiras, quinta-feira (16), às 21:30 no Itaquerão.

Ficha técnica

Portuguesa – Técnico: Gilson Kleina

Thomazella; Pará, Robson, Bruno Leonardo (Patrick) e Marzagão (Naldo); Thallyson, Madison (Lucas Nathan) e Tauã; Paraizo, João Victor (Richard) e Gustavo Ramos (Lucas Venuto).

Corinthians – Técnico: Fernando Lázaro

Carlos Miguel; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz (Giuliano) e Renato Augusto (Matheus Araújo); Adson (Paulinho), Róger Guedes (Ángel Romero) e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Douglas Marques das Flores;

Assistentes: Daniel Luis Marques e Robson Ferreira Oliveira;

Quarto árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues;

VAR: Jose Claudio Rocha Filho.

Cartões amarelos

Madison, Bruno Méndez, Thallyson, Adson, Pará, Naldo, Renato Augusto, Tauã, Patrick, Fernando Lázaro

Público

26.004

Renda

R$ 2.511.039,16

Local

Estádio Mané Garrincha, Brasília, Distrito Federal.