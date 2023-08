Por que o Corinthians segue vendendo titulares mesmo após ter batido a meta

A reportagem ouviu no Corinthians que o principal motivo para as vendas de jogadores é o déficit do primeiro semestre.

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E GABRIELA BRINO

(UOL/FOLHAPRESS)

O Corinthians bateu a meta de arrecadação com transferências para 2023, mas mesmo assim segue negociando titulares da equipe de Luxemburgo nesta janela.

POR QUE VENDER MAIS?

A reportagem ouviu no Corinthians que o principal motivo para as vendas de jogadores é o déficit do primeiro semestre.

O time sofreu prejuízo de R$ 39 milhões entre janeiro e junho. Só no futebol, o “rombo” foi de R$ 18,8 milhões. A dívida geral do clube aumentou R$ 61 milhões.

Mesmo com algumas receitas grandes previstas para o segundo semestre, o presidente Duilio Monteiro Alves entendeu que precisava vender mais que Róger Guedes e superar a meta de transferências para a temporada.

Com Adson e a provável saída de Murillo, o Corinthians fecharia o ano no azul e, no entendimento de Duilio, terminaria a gestão em situação melhor em relação às dívidas do clube.

AS VENDAS

O Corinthians previu R$ 90 milhões com lucro em transferências na temporada. E pode ultrapassar o dobro deste valor.

O clube alvinegro alcançou a meta com a venda de Róger Guedes ao Al Rayyan, mas vendeu Adson e está perto de negociar Murillo.

Com Róger Guedes, o Corinthians havia arrecadado R$ 110 milhões. Com Adson no Nantes (FRA), os números subiram para R$ 136 mi. E agora podem bater mais que R$ 200 milhões.

Murillo tem uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, como informou o jornalista Jorge Nicola.

A reportagem apurou que a quantia pode chegar em 15 milhões de euros (R$ 79 milhões) por 80% dos direitos econômicos.

O clube trabalha para receber 12 milhões de euros (R$ 63,2 milhões) fixos, com outros 3 milhões de euros (R$ 15,8 milhões) em bônus por metas atingidas.

Se Murillo sair por R$ 63,2 milhões à vista, o Corinthians alcançará R$ 199 milhões em vendas de direitos econômicos e outras transferências em 2023.

O QUE PENSA VANDERLEI LUXEMBURGO?

O técnico, obviamente, gostaria da manutenção de todo o elenco, mas entende as decisões do presidente Duilio.

Luxa acredita que Murillo e Adson farão falta, mas que o grupo tem alternativas para manter o time competitivo no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana.

Na defesa, o Corinthians tem Gil, Caetano, Bruno Méndez e o recém-chegado Lucas Veríssimo. No ataque, Adson ganhou um substituto “caseiro”: Gustavo Mosquito está recuperado de lesão no joelho e já passou à frente na concorrência com atletas como Biro e Wesley.





AS VENDAS DO CORINTHIANS EM 2023

Pedro ao Zenit (RUS): R$ 47,6 milhões

Adson ao Nantes (FRA): R$ 26,3 milhões

Róger Guedes ao Al-Rayyan (QAT): R$ 21 milhões

Lucas Piton ao Vasco: R$ 17 milhões

Gustavo Mantuan ao Zenit (RUS): R$ 11 milhões

Malcom, na ida do Zenit ao Al-Hilal: R$ 8 milhões

Gabriel Pereira, na venda do New York City ao Al-Rayyan: R$ 5 milhões

Davó ao Cruzeiro: R$ 3,5 milhões

Chrystian Barletta ao Ceará: R$ 600 mil