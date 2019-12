Ponte Preta quer ‘contratação de impacto’ e sonda Bruno Nazário, do Athletico-PR

PUBLICIDADE 

Uma entrevista de Sebastião Arcanjo, presidente da Ponte Preta, à EPTV, afiliada da TV Globo em Campinas e região, repercutiu nos quatro cantos da cidade nesta sexta-feira. O mandatário promete uma contratação de impacto nos próximos dias e deu pistas de quem pode chegar ao estádio Moisés Lucarelli nos próximos dias.



“O nosso orçamento, pelos ajustes feitos, comporta um nome de mais força. É alguém que passou pela Série A recentemente. Estamos animados, vamos ver se vai dar certo”, declarou. “Não posso antecipar porque tem concorrência, mas a torcida da Ponte vai ficar feliz e alguns torcedores de Campinas vão torcer o nariz se der certo”, emendou.



O nome da vez na Ponte Preta é Bruno Nazário, jogador que tem identificação com o Guarani. O meia-atacante vestiu a camisa do rival por um ano e meio e marcou 15 gols em 70 jogos entre 2017 e 2018.



Pivô de declaração polêmica na véspera do Dérbi de número 191, em maio do ano anterior, ele foi uma das principais peças do Guarani na campanha do título da Série A2 do Campeonato Paulista do ano passado e se despediu ao término do empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha.



Nos últimos 18 meses, o jogador de 24 anos defendeu o Athletico-PR e faturou os títulos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Neste período, porém, passou por cirurgia no ligamento do joelho e ficou fora de ação por um semestre.

Estadão Conteúdo