Ponte Preta aposta em bom relacionamento com Tombense para trazer mais um reforço

A Ponte Preta aposta em um trunfo na briga pela contratação do meia-atacante João Paulo, que jogou nesta temporada pelo Avaí: o relacionamento com o Tombense. O clube mineiro, que tem como braço direito o empresário Eduardo Uram, acumula negociações com a equipe de Campinas (SP) nas últimas semanas.



O zagueiro Wellington Carvalho, já oficializado, e o atacante Bruno Rodrigues, prestes a ser confirmado, pertencem ao Tombense e desembarcam no estádio Moisés Lucarelli mediante empréstimo de uma temporada.



Neste instante, entretanto, a negociação não é tão fácil, já que o departamento de futebol da Ponte Preta foi informado sobre a concorrência com clubes da Série A. Até por isso, o clube campineiro cogita subir a proposta salarial para acertar com o João Paulo, eleito o craque do Campeonato Catarinense deste ano



Com apresentação do elenco marcada para o dia 3 de janeiro, a Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista em 23 de janeiro, uma quinta-feira, diante do Santo André, no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19 horas.

Estadão Conteúdo