Pontaria ruim assombra São Paulo e vira desafio por vaga na Sul-Americana

Para o clube paulista, é preciso vencer por três gols de diferença. Vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis

Thiago Braga

São Paulo, SP

Equilíbrio é o que o São Paulo precisa para tentar reverter a vantagem conquistada pelo Atlético-GO na semifinal da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o time goiano venceu por 3 a 1 e pode perder por um gol de diferença nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, que estará na final do torneio.



O problema para o time de Rogério Ceni é o retrospecto recente. Nos últimos 20 jogos por todas as competições, são seis vitórias, oito derrotas e seis empates. A equipe marcou 28 gols, mas sofreu 30.



Em cinco dessas 20 partidas, o time não conseguiu balançar as redes. Outros oito jogos o time marcou dois ou mais gols. Ao todo na temporada, o time balançou as redes adversárias 94 vezes em 61 jogos.



Análise da reportagem usando dados da plataforma SofaScore mostra que o time tem tido mais dificuldades para marcar gols.



Entre os 20 times da Série A na temporada 2022 (sem contar os jogos do Estadual), o São Paulo criou até aqui no ano 75 grandes chances de gol e aproveitou 37 oportunidades, mas desperdiçou outras 38.

Poupado diante do Cuiabá, no último final de semana, o atacante Luciano é uma das esperanças da torcida para este jogo. Herói do time nos mata-mata deste ano, o camisa 11 tem sido decisivo nos duelos eliminatórios. E tem sido eficiente contra o Atlético-GO.



Marcou quatro gols nos últimos três jogos contra o Atlético-GO. Luciano fez um na vitória por 2 a 1, no Morumbi, pelo Brasileiro de 2021, dois no triunfo por 2 a 1, no Antônio Accioly, pelo nacional deste ano. E marcou na derrota por 3 a 1 na quinta-feira (1º), no estádio Serra Dourada.



Porém, a eficiência ofensiva do clube tricolor é sentida pelas partidas recentes. Nos últimos cinco jogos, o São Paulo finalizou 73 vezes, acertou 22 no gol adversário, e marcou apenas três gols: Rodrigo Nestor, contra o Flamengo, Luciano, contra o Atlético-GO, e Luizão, contra o Cuiabá.



Com a possível volta de Luciano, Ceni pode formar sua dupla de ataque mais letal no ano, e ainda optar por colocar Patrick no meio de campo para aumentar o poder de fogo são-paulino.



Juntos, Calleri e Luciano marcaram 37 dos 94 gols do São Paulo nesta temporada. Calleri (20 gols) e Luciano (17). Os dois são a esperança da torcida para que o Tricolor consiga furar a defesa do Atlético-GO.



Mas é preciso retomar o equilíbrio entre os atacantes. Enquanto Luciano deslanchou no segundo semestre, com 12 gols marcados nos últimos 18 jogos, Calleri vive uma seca. Decisivo durante o primeiro semestre, em especial nos clássicos, o camisa 9 marcou 3 gols nos últimos 22 jogos. Nas 29 partidas anteriores, marcou 17 vezes. Mesmo que não esteja em ótima fase, Calleri é importante por prender os zagueiros e justamente abrir espaços para os companheiros.



Quem também deve reforçar o time tricolor nesta quinta-feira é o zagueiro Miranda, que vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Ele tem participado das atividades em grupo, e pode ser alternativa para a vaga de Ferraresi.



Portanto, uma possível escalação do São Paulo tem: Felipe Alves, Diego Costa, Ferraresi (Miranda) e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.



O Atlético-GO, por sua vez, tem como desfalque confirmado o atacante Luiz Fernando, que ainda cumpre suspensão de dois jogos pela expulsão na partida contra o Nacional-URU. Ele estará à disposição caso o time avance.



O técnico Eduardo Baptista não deve promover mudanças na formação inicial, indo a campo com: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato e Churín.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (8)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

VAR: Leodan Gonzalel (URU)

Transmissão: COnmebol TV