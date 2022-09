Jorginho almeja trabalho longo no Vasco e busca recorde de Renato Gaúcho

A primeira partida de Jorginho no retorno ao Vasco será justamente diante de Renato Gaúcho, que também acabou de voltar ao Grêmio

Jorginho chegou ao Vasco com um contrato curto, válido apenas até o fim da Série B, mas a vontade dele é cumprir a missão do acesso à elite e continuar por “muito tempo” no comando vascaíno, como disse em sua apresentação oficial nesta quarta-feira. Junto a isso, almeja se tornar o técnico que mais comandou o Vasco neste século. Atualmente, o recordista é Renato Gaúcho, com 136 partidas como treinador do time cruzmaltino contra 97 de Jorginho. Na história, quem mais comandou a equipe foi Antonio Lopes, em mais de 600 jogos.

“Aqui é minha casa, joguei dois anos aqui. Fui treinador em 2015, 2016 e 2018. 2015 e 2016 foi um ano muito melhor do que os outros para a gente, conquista do Carioca invicto. A gente conseguiu ganhar de todas essas equipes. ´Voltar é uma satisfação muito grande para mim, planejo ficar aqui muito tempo, quero ultrapassar o Renato (Gaúcho) em jogos oficiais. O objetivo, naturalmente, é um trabalho de longo prazo, não ficar aqui por apenas dois meses”, afirmou o treinador.

A primeira partida de Jorginho no retorno ao Vasco será justamente diante de Renato Gaúcho, que também acabou de voltar ao Grêmio e fará sua estreia no domingo, quando os dois times se enfrentam na arena gremista, pela 29ª rodada da Série B. O time porto-alegrense é o terceiro colocado, com 47 pontos, dois a mais que a equipe carioca, que está em quarto, com 45.

“O que falei ontem na apresentação é que precisamos ter coragem. Primeira coisa que quero dos meus jogadores é justamente essa confiança, essa coragem de jogar. Torcida não vai entrar em campo, vai empurrar, gritar”, disse Jorginho. “É isso, temos que acreditar o Vasco é grande em casa, grande fora de casa e precisa ser grande em todos os lugares. O Vasco tem uma mescla muito interessante de jogadores jovens e experientes”, completou

Esta é a terceira passagem do técnico de 58 anos pelo Vasco, comandado por ele pela última vez em 2018. A primeira experiência foi entre 2015 e 2016, ano em que foi campeão carioca e conquistou o acesso à Série do Brasileirão.

Demitido do Atlético-GO no dia 27 de agosto, Jorginho ficou menos de duas semanas desempregado. No clube goiano, brigou contra o rebaixamento no Brasileirão o tempo inteiro, mas teve bons momentos na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Depois de ser eliminado pelo Corinthians no mata-mata nacional, empatar com o Cuiabá e perder o clássico para o Goiás em seguida, acabou dispensado.

Estadão Conteúdo