Com ampla vantagem, Flamengo recebe o Vélez para confirmar vaga na final da Libertadores

Confirmando a classificação hoje, o Flamengo terá pela frente o Athletico Paranaense, que se passou pelo Palmeiras

Depois de ter vencido o jogo de ida, na Argentina, por 4×0, o Flamengo recebe o Vélez Sarsfield nesta quarta-feira (7), às 21h30, para confirmar a vaga na finalíssima da Libertadores. O duelo será transmitido pela ESPN.

A equipe brasileira está viva em todas as competições que disputa. Confirmando a classificação hoje, terá pela frente o Athletico Paranaense, que empatou com o Palmeiras na terça e passou para a final. O Flamengo pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim se classifica.

A final da Libertadores da América está marcada para o dia 29 de outubro, em jogo único a ser disputado em Guayaquil, no Equador.

Flamengo

Com uma ampla vantagem, Dorival Júnior deve optar por uma equipe mais mista. David Luiz e Léo Pereira estão suspensos, e serão substituídos por Fabrício Bruno e Pablo. Já Gabigol e Thiago Maia estão suspensos, e para não correr o risco de ficarem de fora da possível final, não devem ser relacionados.

Arrascaeta, que não jogou pelo Brasileirão na última rodada, quando o Flamengo empatou em 1×1, e deve estar de volta. Rodrigo Caio e Bruno Henrique seguem no departamento médico.

Vélez Sarsfield

Apesar de ter utilizado os titulares na última rodada do Campeonato Argentino, onde ocupa a vice-lanterna, o Vélez segue sem saber o que é vencer há quase um mês – a última vitória foi no dia 10 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores.

Máximo Perrone, com pneumotórax, e Diego Godín, com problema no joelho, são desfalques certos para a equipe de Alexander Medina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica

Flamengo x Vélez sarsfield

Estádio Maracanã, Rio de Janeiro/RJ – 07/09/2022, às 21h30 – jogo de volta da semifinal da Libertadores

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistente 1: Alejandro Molina (CHI)

Assistente 2: Claudio Urrutia (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)