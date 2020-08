Polícia prende mais de 150 pessoas em Paris após derrota do PSG

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Carros foram incendiados, lojas sofreram atos de vandalismo e houve confronto com a polícia em Paris durante a noite deste domingo (23), após a derrota do Paris Saint Germain (PSG) para o Bayern de Munique na final da Champions League.

Mais de 150 pessoas foram presas em meio aos atos, anunciou nesta segunda-feira (24) o Ministério Público da capital francesa.

O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, fez um balanço da situação. “A selvageria de certos delinquentes da noite passada: 16 membros das forças policiais feridos, 12 lojas atacadas, cerca de 15 carros vandalizados”, escreveu no Twitter.

Depois do jogo em Lisboa, em que os bávaros venceram por 1 a 0, ocorreram incidentes perto do estádio do PSG e na avenida Champs-Elysées, local onde os franceses costumam se reunir para comemorar vitórias esportivas.

No total, 151 pessoas estão detidas, incluindo 49 menores de idade, detalhou a procuradoria parisiense.

Quase 5.000 pessoas puderam entrar no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, para acompanhar em telões a final da Champions League.

A polícia anunciou no Twitter que precisou dispersar uma centena de pessoas concentradas perto do complexo.

Os torcedores do PSG já haviam se envolvido em confrontos com a polícia em Paris no início do domingo. Alguns atiraram projéteis em veículos da polícia do lado de fora do Parque des Príncipes e tiveram que ser dispersados ​​com gás lacrimogêneo, segundo um vídeo publicado nas redes sociais.

O Bayern de Munique venceu o PSG por 1 a 0 na final europeia. O time alemão é o primeiro time da história da Champions League a ser campeão com 100% de aproveitamento. Foram 11 vitórias consecutivas, 7 delas com goleadas.

É o sexto título do Bayern na história da competição, que antes de 1992 se chamava Copa da Europa. Passou a ser o terceiro mais vitorioso, ao lado do Liverpool. Está atrás de Real Madrid (13 troféus) e Milan (7). A sua última conquista havia sido em 2013, quando derrotou o Borussia Dortmund com três titulares que estiveram em campo neste domingo: Neuer, Thomas Müller e Alaba.

A derrota na final representa a melhor campanha da equipe francesa na história do torneio. Nas duas temporadas anteriores, o PSG havia sido eliminado nas oitavas de final. Só havia chegado à semi uma vez, em 1995, antes da compra pela família real do Qatar, em 2011.

As informações são da FolhaPress