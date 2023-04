Piquerez inicia transição física no Palmeiras e Navarro celebra ‘gol de aniversário’

Com maratona de jogos pela frente, os jogadores do Palmeiras não ganharam nem a manhã de quinta-feira livre para descansarem após os 4 a 2

Com maratona de jogos pela frente, os jogadores do Palmeiras não ganharam nem a manhã de quinta-feira livre para descansarem após os 4 a 2 sobre a Tombense na estria do time na Copa do Brasil. Logo cedo, já estavam na Academia de Futebol fazendo um trabalho regenerativo já de olho na largada do Brasileirão, diante do Cuiabá, neste sábado. A novidade da atividade foi a presença do lateral-esquerdo uruguaio Piquerez no gramado, iniciando o processo de transição física.

Recuperado de um entorse no joelho direito, o lateral participou da primeira parte da atividade no gramado, de trocas de passes e posse de bola. Bruno Tabata, desfalque nos últimos jogos por causa de uma lesão muscular, também marcou presença no início dos trabalhos. Depois, ambos foram completar a recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance.

Além de Piquerez, a equipe titular vem jogando sem Rony – fratura no antebraço direito – e Raphael Veiga, que sentiu uma lesão muscular no coxa direita na final do Paulistão com o Água Santa. Enquanto os principais nomes não voltam, os reservas vão aproveitando as chances e Rafael Navarro estava radiante com o gol que fechou o placar diante do Tombense. Para ele, foi um presente antecipado de aniversário. Celebra 23 anos nesta sexta-feira.

O gol do jogador foi o 500º do Palmeiras no Allianz Parque, o que para ele tem um significado ainda maior. “O sentimento é de muita felicidade. Venho buscando esse gol tem um tempo, então poder ajudar o Palmeiras ontem (quarta-feira) foi algo muito importante para mim. Foi um presente antecipado, pois faço aniversário amanhã (sexta-feira)”, disse o atacante.

Mesmo atuando pouco ultimamente, o jogador fez questão de destacar o ótimo clima vivido no atual campeão brasileiro e bi estadual. “O ambiente aqui é maravilhoso. Toda a comissão e todos os jogadores acreditam muito uns nos outros. Isso é de suma importância para a gente, pois nos dá confiança para, dentro de campo, fazermos o nosso melhor.”

Autor de 9 gols em 58 aparições com a camisa verde, Navarro esbanja confiança em receber mais oportunidades de Abel Ferreira Ainda mais com sequência de partidas pela Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.

“O professor confia em todo mundo e o elenco está bem preparado para corresponder quando precisar, principalmente nestes meses com muitos jogos”, projetou. “Cada jogo para a gente é uma final A gente entra sempre para ganhar, independentemente de qualquer competição, então no sábado será mais um jogo para buscarmos os três pontos e começarmos bem o Brasileiro.”