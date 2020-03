Perto de renovar com o Flamengo, Jesus diz que aceitaria dirigir a seleção brasileira

PUBLICIDADE 

Com contrato até o fim de maio, o futuro de Jorge Jesus no Flamengo ainda é uma incógnita, mas tudo caminha para que ele permaneça no clube. Entretanto, o português não esconde seus objetivos. Ele ainda deixa claro que aceitaria um convite da seleção brasileira, embora ache pouco provável que isso aconteça.

Durante entrevista no programa “Jogo Sagrado”, da Fox Sports, ele se esquivou, mas deixou claro seu interesse em um eventual convite da seleção brasileira. “Qual treinador do mundo não aceitaria dirigir a seleção brasileira ou treinar o Flamengo? O Brasil tem elenco para formar duas seleções no maior nível do mundo”, disse o português, em entrevista ocorrida na noite de segunda-feira.

Em seguida, Jesus disse achar pouco provável que um dia a seleção tenha um estrangeiro como técnico. “Acho que não. Nunca terá a possibilidade de um estrangeiro na seleção. É difícil, mas sei lá, as coisas mudam. Nunca pensei em treinar o Flamengo e o Flamengo nunca pensou em ter um treinador português.”

Em relação ao seu futuro no clube carioca, Jesus afirmou que as conversas estão em andamento e prefere não dar maiores detalhes. “A pessoa que me trouxe ao Brasil já teve na outra semana algumas reuniões com pessoas ligadas ao Flamengo. Não quero dar “frisson”, cada um defende seus interesses. Quero falar quando as coisas estiverem praticamente definidas”, avisou.

Jesus já disse algumas vezes que gostaria de permanecer no Flamengo. Nesta segunda-feira, ao ser indagado se a saudade de Portugal poderia tirá-lo do clube, destacou. “É a única coisa que pode, mas minha paixão pelo jogo é tanta que às vezes me esqueço”.

Outro indício de que o acerto com o Flamengo está muito próximo foi o comentário dele sobre a vontade de conquistar uma Liga dos Campeões. “Meu sonho sempre foi ganhar uma Champions, mas o Flamengo já me fez mudar um pouquinho desse sonho. Minha vontade é continuar e está nas mãos do Flamengo. Tem a ver com a questão financeira”, explicou.