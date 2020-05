Personal dos famosos oferece treinos gratuitos durante quarentena

View this post on Instagram

“Eu senti a necessidade de ajudar em alguma forma. E uma maneira que eu poderia ajudar, seria através do meu trabalho e do alcance que consigo nas redes sociais. É um momento em que as academias fecham, os parques fecham, como pessoas estão aflitas, com medo, ansiosas, preocupadas, precisando cuidar ainda mais da saúde física e mental, então nada melhor do que a atividade física”, disse Norton ao jornal O Globo.

“Além da minha consultoria on-line que é muito forte, há algum tempo que já mostra vídeos de opções de treinamento para pessoas que fazem suas casas. Então, apenas intensifique esses trabalhos e faça a forma ao vivo e os núcleos”, disse.

Nesta quinta-feira (14), dia de seu aniversário, Norton preparou uma live especial. Seguindo o mesmo objetivo de todas as outras lives anteriores, o personal disse que, se atingir a marca de 10 mil visualizações simultâneas, manterá a rotina dos treinos online além de 31 de maio. Ele tem feito, diariamente, a partir das 20h, as aulas gratuitas em seu perfil oficial no Instagram

Nas redes sociais, internautas agradecem pela iniciativa:

Aline Pedroso: Já mudei minha alimentação desde que comecei! Obrigada pelo incentivo!

Cintia Telo: Cada dia mais top… vendo as mudanças no corpo dia após dia .

Andrey: Amando os treinos aqui na Itália