Pelé sofre de depressão e está recluso devido a problema de saúde, diz filho

PUBLICIDADE 

Fragilizado devido aos problemas no quadril, Pelé vive recluso e está abatido, revelou seu filho nesta segunda-feira.

“Ele está bastante fragilizado em relação à mobilidade. Ele fez o transplante do quadril e não fez uma reabilitação adequada, ideal. Então, ele está com esse problema da mobilidade, que acaba acarretando uma certa depressão”, explicou Edinho ao site Globoesporte.com sobre o estado de seu pai.

Pelé comemorou seus 79 anos em outubro e tem se internado diversas vezes no hospital nos últimos anos.

“Ele não consegue andar normalmente. Só com o andador. Até melhorou um pouco em relação a essa época recente (em que apareceu de cadeira de rodas), mas ainda tem bastante dificuldade para andar”, acrescentou o filho do tricampeão do mundo. “Imagina, ele é o rei, sempre foi uma figura tão imponente, e hoje ele não consegue mais andar direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido com isso”, disse Edinho.

As aparições públicas de Pelé, considerado por muitos como o maior jogador de futebol da história, são cada vez mais raras.

Em abril de 2019, ele foi a Paris para participar de um evento comercial com o jovem craque francês Kylian Mbappé, mas teve que ser hospitalizado devido a problemas renais.

Pelé só tem um rim desde os tempos em que ainda era jogador. Uma costela quebrada durante uma partida atingiu seu rim direito, que acabou sendo removido.

Mas ele também sofre muito com os quadris, principalmente devido ao implante de uma prótese que teria sido, segundo uma equipe de médicos americanos, um “erro médico” cometido durante a cirurgia realizada no Brasil.

Além dos problemas de mobilidade e suas conseqüências no aspecto psicológico, Pelé “está indo bem” no nível físico, sublinhou Edinho na entrevista ao site.

A equipe de Pelé não respondeu aos pedidos da AFP nesta segunda-feira. A saúde do astro preocupa seus fãs há vários anos.

No final de 2014, ele já havia sido vítima de uma infecção urinária grave e colocado em tratamento intensivo e em diálise.

Edinho, de 49 anos e ex-goleiro do Santos, enfrentou uma série de problemas com a lei, com idas e vindas da cadeia depois de ter sido condenado a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Agence France-Presse