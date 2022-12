Gabriel Jesus precisará passar por cirurgia no joelho, diz jornal

De acordo com o veículo britânico, Gabriel Jesus tem danos no ligamento medial do joelho direito

Gabriel Jesus foi cortado da seleção brasileira na semana passada devido a lesão durante a derrota por 1 a 0 contra Camarões. Ao que tudo indica, o problema no joelho é grave. Segundo o jornal The Telegraph, o atacante do Arsenal será submetido a cirurgia.

O jogador já saiu do Qatar e está na Inglaterra, onde o Arsenal avalia suas condições físicas. De acordo com o veículo britânico, Gabriel Jesus tem danos no ligamento medial do joelho direito.

Ainda segundo o jornal, o clube não tem uma estimativa exata de tempo para o retorno de Gabriel Jesus, mas é certo que ele ficará longe dos gramados por meses. Há esperança que o brasileiro volte a jogar ainda na atual temporada europeia, que termina em maio de 2023.

Ao ser questionado se o atacante já se apresentou para a Copa do Mundo sentindo dores no joelho, Tite rebateu e desabafou. O técnico da seleção brasileira disse que isso é uma “mentira” e que o atleta nunca seria tratado dessa forma.

Gabriel Jesus é titular e protagonista no Arsenal, líder do Campeonato Inglês até o momento. Segundo o The Telegraph, o clube londrino pode se mexer no mercado de transferências após saber que o brasileiro será submetido a cirurgia.