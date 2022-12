Pelé foi ‘garoto-propaganda’ e sócio do dono do cemitério do sepultamento

Pelé mantinha forte relação com o Memorial Necrópole Ecumênica, local onde será sepultado na próxima terça-feira, depois do velório na Vila Belmiro

Lucas Musetti Perazolli

Pelé mantinha forte relação com o Memorial Necrópole Ecumênica, local onde será sepultado na próxima terça-feira, depois do velório na Vila Belmiro e do cortejo pela cidade de Santos. A previsão de início é 14h.

Pelé era muito amigo de Pepe Altstut, dono do Memorial. A relação começou na década de 1970. O empresário argentino morreu em 2021.

Pelé ganhou um lóculo, jazigo encontrado em cemitério vertical, em 2003 para ele e sua família. O Memorial é o primeiro e maior cemitério vertical do mundo, de acordo com o Guinness Book.

O Rei foi uma espécie de garoto-propaganda do Memorial. As vendas dispararam quando Pelé anunciou que seu sepultamento seria neste cemitério.

Pepe Altstut foi um dos investidores do Litoral FC, clube que Pelé criou em 2003.

Mesmo com aporte de Pepe e participação de outros ídolos como Clodoaldo e Manoel Maria, o Litoral FC não vingou.

MUDANÇA DE PLANOS

O lóculo que Pelé ganhou em 2003 fica no nono andar do Memorial Necrópole Ecumênica, com vista para a Vila Belmiro. É lá que o Rei dizia que seria sepultado. A família, porém, mudou o planejamento. Pelé será sepultado em um mausoléu no primeiro andar do Memorial.

A família concordou com o Memorial sobre o sepultamento em um mausoléu no primeiro andar do cemitério localizado no bairro do Marapé, em Santos.

Por questões de logística, o deslocamento para o nono andar seria difícil e não haveria privacidade.

O mausoléu virará um ponto turístico. Dias depois da cerimônia, o Memorial permitirá a visita ao local onde Pelé foi sepultado.

O mausoléu é um monumento funerário reservado que abriga os despojos de um ou mais membros da mesma família.

O mausoléu de Pelé está pronto e foi personalizado pela família. O Memorial não deu detalhes e nem confirmou o caixão dourado que vazou recentemente em imagens nas redes sociais.

O sepultamento será reservado para os familiares. Após o funeral, o Memorial confirmará a data para torcedores e simpatizantes visitarem.

“Escolhi a Memorial por sua organização, limpeza, estrutura. É um local muito agradável. A gente não se sente deprimido, nem parece que estamos num cemitério. Ficamos à vontade, nos transmite tranquilidade, paz”, disse Pelé, em 2003.