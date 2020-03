Pedrinho desfalcará o Corinthians por causa de negociação com o Benfica

PUBLICIDADE 

O Corinthians informou na manhã desta sexta-feira que o meia Pedrinho não será relacionado para a partida contra o Novorizontino, neste sábado, por causa das tratativas com o Benfica, de Portugal. O jogador foi negociado com o clube português e ainda precisa passar por exames médicos e assinar contrato.



Corinthians e Benfica chegaram a um acordo no fim de janeiro para a transferência de Pedrinho. O clube português pagará 20 milhões de euros (cerca de R$ 102,8 milhões) para comprar o jogador. O Corinthians detém 70% dos direitos econômicos, enquanto os outros 30% pertencem ao próprio atleta e seu empresário.



O desfalque de Pedrinho pegou o técnico Tiago Nunes de surpresa. “Nós sabíamos que havia negociação com o Benfica, envolvendo muitos fatores. Mas eu contava com ele, inclusive como titular para esse jogo. Ele é importante para o Corinthians. Os últimos dias dele foram muito bons. Faz falta, mas outros jogadores têm qualidade para suprir. Vamos aguardar a negociação para saber se vamos poder contar com ele mais para frente ou não”, disse o treinador, em entrevista coletiva após o treino desta sexta-feira.



Minutos antes, o Corinthians havia informado em nota oficial que Pedrinho estava fora da partida. “Devido à negociação em curso entre Sport Club Corinthians Paulista e SL Benfica, o meio-campista Pedrinho ficará de fora da lista de relacionados para o jogo diante do Novorizontino, válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, neste sábado (07/03)”.



Outro desfalque para o técnico Tiago Nunes será o atacante Yony González, que não treinou com o elenco nesta semana por causa de dores na coxa direita. A outra baixa é o meia Ramiro, que recupera-se de um estiramento no joelho direito sofrido ainda em janeiro.



Uma provável escalação do Corinthians para o jogo tem: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Vagner Love, Luan e Janderson; Boselli.



O jogo contra o Novorizontino será realizado neste sábado, às 19h, em Novo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians é o lanterna do Grupo D, com nove pontos.

Estadão Conteúdo