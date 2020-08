Paris é aqui; vem aí um Grand Slam no DF

PUBLICIDADE

Já está pronto no Palácio do Buriti um novo decreto que deve autorizar a realização de três torneios de tênis, nos meses de setembro e outubro, pedidos em um ofício pelo presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Rafael Westrupp, à secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão. Entre os campeonatos que devem ser autorizados está uma etapa do famoso Roland-Garros.

A retomada do calendário oficial dos principais circuitos que devem ser promovidos na capital federal está prevista para começar já no próximo mês e deve seguir até início de outubro. Assim, o decreto do governador Ibaneis deve sair já nos próximos dias para que os organizadores possam cumprir os cronogramas dos eventos.

As competições, no entanto, devem acontecer sem a presença do público e com protocolos rígidos de segurança sanitária. Vale ressaltar que, até agora apenas o futebol, como modalidade esportiva, foi retomado na capital federal. A intenção, porém, será usar a volta das competições de tênis para retomar as atividades dos demais esportes.

Ao todo, serão três competições organizadas pela CBT. A etapa brasileira do Roland-Garros Junior Wildcard Series, torneio mundialmente conhecido, deve acontecer dos dias 02 a 05 de setembro. “O Roland-Garros Junior Wildcard Series é um torneio infanto-juvenil oficial do Grand Slam francês e acontece no Brasil há cinco anos por meio da parceria entre a CBT e a Federação Francesa de Tênis (FFT)”, explica o ofício enviado à secretária Celina Leão.

Já os circuito de Tênis Profissional e de Beach Tennis Profissional, que terão uma premiação total de R$ 80 mil cada, devem ocorrer até o dia 03 de outubro.

O documento entregue ao Governo do Distrito Federal (GDF) no dia 21 de julho também afirma que a entidade esportiva se compromete a seguir “todas as determinações governamentais, as recomendações das entidades esportivas nacionais e internacionais, além de seu próprio protocolo de retomada da modalidade”.

O Jornal de Brasília também chegou a ter acesso aos procedimentos de segurança sanitária que devem ser adotados para a liberação das competições e que foram considerados pela pasta palaciana.

Entre as recomendações, está o impedimento de contato entre os adversários que terão de manter uma distância mínima entre eles de dois metros.

A utilização de toalhas descartáveis e o fornecimento de cantis de água próprios também são orientações previstas para evitar a contaminação por Covid-19 dos atletas e staff do torneio.