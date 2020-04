Paralisação dos campeonatos estaduais afetam clubes de futebol e casas de apostas online

PUBLICIDADE 

Competições estaduais e nacionais de futebol continuam paralisadas, gerando crise financeira nos clubes e diminuindo o número de apostas oferecidas pelas principais casas de apostas online do mundo.

As apostas online vêm se popularizando cada vez no Brasil. Isto se dá graças aos grandes investimentos feitos no país pelas principais casas de apostas online do mercado. De alguns anos pra cá, estas empresas começaram a enxergar o Brasil como um mercado promissor, devido à nossa grande paixão por esportes, especialmente pelo futebol.

Ano passado, por exemplo, 10 dos 20 clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro foram patrocinados por empresas de apostas. Além das equipes de futebol, elas passaram a promover suas marcas em diferentes meios de comunicação, especialmente durante transmissões de eventos esportivos.

O número de brasileiros que se divertem com as apostas esportivas online é grande. Eles dão seus palpites e fazem suas previsões em diferentes modalidades e competições que acontecem pelo mundo. Para os fãs do futebol, por exemplo, se pode apostar tanto em uma partida do campeonato brasiliense quanto em uma partida do campeonato russo ou da Champions League. As opções de apostas disponíveis são várias; quantos gols irão acontecer na partida, quem irá marcar, quantos cartões serão distribuídos, quantos escanteios serão cobrados e muito mais. Algumas casas de apostas chegam a oferecer bolsas de apostas, onde os usuários podem criar suas próprias apostas. É o caso da reconhecida casa de apostas Betfair, que possui a maior bolsa de apostas do mundo, chamada Betfair Exchange.

Muitos campeonatos ainda estão acontecendo pelo mundo e, consequentemente, muitas apostas online continuam sendo oferecidas. Contudo, a variedade de mercados diminuiu consideravelmente com a paralisação das principais competições nacionais e internacionais de futebol. Para quem não consegue ficar sem dar seus palpites em partidas de futebol, é importante conhecer os melhores sites de apostas online e escolher aquele que oferece as melhores opções de apostas no momento.

A falta de jogos também traz problemas financeiros para os clubes, que não conseguem arrecadar dinheiro para pagar suas folhas salariais. Tanto é que a Confederação Brasileira de Futebol anunciou, nesta segunda-feira (6), um auxílio financeiro para os clubes das séries A1 e A2 do Brasileirão Feminino e para os integrantes das séries C e D do Campeonato Brasileiro masculino. Essa foi a maneira que a entidade máxima do nosso futebol encontrou de apoiar as equipes de menor expressão nesse momento de paralisação.

Quatro clubes do Distrito Federal serão beneficiados com esta medida. Gama e Brasiliense da Série D (R$ 120 mil cada), Minas Brasília da Série A1 feminina (R$ 120 mil) e Real Brasília da Série A2 feminina (R$ 50 mil). O valor é equivalente a duas folhas salariais médias dos atletas de cada uma dessas divisões. Para chegar a este valor, a CBF se baseou em dados apurados no seu sistema de registro de contratos.

A expectativa de todos, tanto dos clubes de futebol quanto dos seus torcedores, é que a situação melhore o mais rápido possível, para que as competições voltem a ser disputadas normalmente e com segurança.