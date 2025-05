Palmeiras vence Ceará no ‘2° pior lugar para jogar’ e derruba outro invicto

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Palmeiras segue derrubando invictos. O time venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Gustavo Gómez anotou o gol do jogo. O paraguaio aproveitou cobrança de falta e marcou de cabeça ainda no primeiro tempo.

O Palmeiras exterminou mais um invicto. Após derrubar Internacional, Fortaleza e Bolívar, o time de Abel Ferreira acabou com a sequência do Ceará de 19 jogos sem perder em casa.

Jogar no Castelão não é algo que o Palmeiras gosta. Após a vitória sobre o Fortaleza, no Brasileirão, Weverton afirmou que o local é “o segundo pior para jogar”, perdendo apenas para a altitude. O calor foi um dos motivos citados por ele.

O Palmeiras pode até empatar para avançar no jogo da volta. Se o Ceará vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Caso o clube vença por mais de um tento de vantagem, a vaga ficará com os cearenses.

O jogo de volta será realizado no dia 22 de maio, no Allianz Parque. As equipes entram em campo às 19h30 (de Brasília).

O Palmeiras volta a campo no domingo, quando visita o Vasco, às 16h (de Brasília). O Ceará joga um dia antes, no sábado, quando recebe o Vitória, na Arena Castelão, às 18h30. Os dois jogos são válidos pela sétima rodada do Brasileirão.

COMO FOI O JOGO

Tenso, o primeiro tempo teve o Palmeiras melhor no fim. A etapa inicial teve todo o clima de um jogo de copa, e as equipes tiveram propostas diferentes: o Ceará focou nas jogadas em velocidade, e o Palmeiras na bola aérea. Foi por meio dela que o Palmeiras abriu o placar com Gustavo Gómez. O gol abateu o time da casa, que não reagiu bem e viu o rival dominar os minutos finais. O clima ficou tenso pelas constantes reclamações dos jogadores do Ceará com o árbitro da partida, o que inflamou a torcida.

O Palmeiras conteve o “abafa” do Ceará e ditou o ritmo. O time cearense voltou mais ofensivo na etapa final, rondou a área do adversário nos minutos iniciais, mas viu o rival esfriar a partida. Com a queda de ritmo dos mandantes, a equipe de Abel Ferreira passou a controlar a posse da bola e administrar o placar: missão concluída com sucesso.

CEARÁ

Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Lelê) e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Pedro Henrique (Guilherme Luiz), Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan; Emiliano Martínez (Richard Ríos), Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Allan); Facundo Torres (Piquerez), Estêvão (Maurício) e Vitor Roque (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Gustavo Gómez (33’/1°T)

Cartões amarelos: Lucas Mugni, Pedro Henrique, Willian Machado (CEA), Estêvão, Giay, Emiliano Martínez, Maurício (PAL)