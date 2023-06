Palmeiras sente os desfalques, toma gol nos acréscimos e perde pela 1ª vez no Brasileirão

Sem Raphael Veiga, Rony, Weverton e Piquerez, o time de Abel Ferreira teve dificuldade de manter a intensidade durante os 90 minutos, viu Thaciano marcar no fim em Salvador e perdeu pela primeira vez no campeonato

Por Paulo Chacon

Desfalcado de quatro dos seus jogadores de seleção, o Palmeiras sofreu com os erros de finalização e acabou derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão, com gol nos acréscimos.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve com os 22 pontos e segue na caça ao líder Botafogo, que tem 24 e ainda joga nesta rodada. Já o Bahia quebra a sequência de partidas sem vitória, chega aos 12 pontos e sobe para o 14º lugar.

“O time do Bahia é muito bem treinado e sempre é muito difícil jogar aqui. Tivemos chances e acabamos perdendo todas. Eles marcaram na única grande chance deles. É seguir trabalhando”, comentou Zé Rafael na saída de campo.

Com a Arena Fonte Nova cheia, o Bahia começou o jogo melhor. Marcando no campo de ataque e usando muito da velocidade de seus pontas, os donos da casa colocaram o Palmeiras em dificuldade nos primeiros minutos e levaram perigo com os cruzamentos na área.

Após os primeiros 15 minutos, o Palmeiras chegou para o jogo. Conseguindo manter a posse de bola no ataque, o time de Abel Ferreira levou perigo em duas chegadas pelas pontas, que foram anuladas por impedimento, e viu Zé Rafael assustar com uma finalização de fora da área, aos 24 minutos.

Nove minutos mais tarde, Endrick perdeu grande chance. Após boa jogada pela direita, Artur bateu cruzado e o camisa 9 não conseguiu completar para o gol aberto. Na reta final do primeiro tempo, Artur recebeu na direita da área, finalizou cruzado, a bola passou por baixo do goleiro e Marcos Felipe se recuperou e evitou o gol palmeirense.

SEGUNDO TEMPO MOVIMENTADO

Diferentemente do que aconteceu no primeiro tempo, o Palmeiras foi mais presente no ataque logo nos primeiros minutos e assustou o Bahia. Aos 11, Dudu recebeu na esquerda da área, livre, tocou na saída do goleiro e Marcos Felipe salvou os donos da casa. Como resposta, o Bahia buscou ficar com a bola, passou a ter mais volume e controlou o ritmo da partida.

Aos 30, Luiz Guilherme parou na trave. Em jogada individual pela direita, o meia passou pela marcação e finalizou direto para o gol, Marcos Felipe se esticou todo para fazer a defesa e a bola explodiu no travessão do Bahia.

Na reta final, o Bahia foi para o tudo ou nada e conseguiu o gol Cauly fez grande jogada individual, passou por quatro marcadores, finalizou cruzado, Marcelo Lomba deu rebote e Thaciano empurrou para o gol para dar a vitória para o Bahia.

O Bahia volta a atuar no sábado, às 18h30, em visita ao Fluminense pelo Brasileirão, no Maracanã. Já o Palmeiras faz o duelo de líderes com o Botafogo, às 16h, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 0 PALMEIRAS

BAHIA – Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo (Gabriel Xavier) e Chávez; Acevedo, Rezende, Cauly e Thaciano; Kayky e Vinicius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Luiz Guilherme); Artur (Giovani), Endrick (Flaco López) e Dudu (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Thaciano, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS – Endrick e Gabriel Menino (Palmeiras); Vinicius Mingotti, Ademir e Kayky (Bahia).

RENDA – R$ 1.266.953,00.

PÚBLICO – 31.013 presentes.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador.