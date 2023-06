Na estreia de Felipão, Atlético-MG empata com o Fluminense e se mantém no G-4 do Brasileiro

O experiente goleiro Fábio, com grandes defesas, principalmente no segundo tempo, evitou que a estreia do treinador fosse ‘perfeita’

Contratado pelo Atlético-MG para substituir Eduardo Coudet, o técnico Luiz Felipe Scolari estreou no seu novo clube com empate no confronto direto pelo G-4 diante do Fluminense, por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Guga marcou contra, mas seu companheiro de posição, Samuel Xavier, emendou um belo chute de fora da área para deixar tudo igual. Com o empate, o Atlético-MG continua no quarto lugar, agora com 19 pontos, perdendo a chance de encostar ainda mais nos líderes. Já o Fluminense é o quinto, com 18. Ambos podem ser superados pelo Grêmio nesta quinta-feira.

Fábio, aos 42 anos, foi o ponto alto do instável Fluminense, fazendo grandes defesas no decorrer da partida. Já o torcedor do Atlético-MG viu um time mais leve sem Eduardo Coudet, porém, com os mesmos erros de marcação e dependendo de uma boa noite de Hulk para se sobressair em campo.

A partida começou bastante equilibrada e os primeiros 15 minutos indicaram 50% de posse de bola para ambos. Quem deu as caras primeiro foi o Atlético-MG. Sob olhares de Felipão, já no banco de reservas, mas sem comandar, o time assustou com Paulinho arriscando de fora da área e obrigando Fábio a espalmar para escanteio. Os visitantes eram mais incisivos quando subiam ao ataque, enquanto o Fluminense seguia tímido, deixando a torcida sem paciência.

Quando aumentou a pressão, o Atlético-MG tirou o zero do placar. Guilherme Arana cruzou e Guga, na tentativa de escorar para Fábio, acabou mandando contra as próprias redes. O gol fez a torcida do Fluminense protestar contra o time, que vive instabilidade na temporada, porém antes da ida aos vestiários, os donos da casa empataram. Ganso cobrou falta na área, a defesa atleticana afastou parcialmente e Samuel Xavier emendou de primeira para marcar um belo gol em Volta Redonda, aos 45 minutos.

O Atlético voltou a todo vapor para o segundo tempo, mas parou no goleiro Fábio. Aos 42 anos, o arqueiro demonstrou elasticidade ao defender o chute colocado de Pavón. Depois, mostrou que está com o reflexo em dia, evitando o que seria um golaço de Paulinho, de letra. Instável, o time de Diniz não conseguia repetir as apresentações do início da temporada. Sem conseguir trocar passes e pressionar o adversário, o Fluminense ficou refém de bolas alçadas para Cano, que pouco conseguiu traduzir em finalizações.

Sem muitas chances, a partida foi esfriando em Volta Redonda. O Atlético até seguia com mais posse, mas já deixava espaço para o Fluminense contra-atacar. Na reta final, o jogo ficou amarrado de vez. Marcado por muitas faltas e reclamações dos dois lados, o árbitro Ramon Abatti Abel começou a distribuir cartões, deixando ambos os times nervosos, sobrando até um cartão vermelho para Fernando Diniz, por excesso de reclamação.

A dupla volta a campo no sábado, pela 12ª rodada. Às 18h30, o Fluminense recebe o Bahia, desta vez no Maracanã. No mesmo horário, o Atlético-MG visita o Fortaleza, na Arena Castelão, no nordeste brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga (Felipe Andrade); André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Lelê (Martinelli), Keno (Gabriel Pirani) e Germán Cano (John Kennedy) Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Edenílson) e Hyoran (Igor Gomes); Pavón (Vargas), Hulk e Paulinho (Patrick). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Guga (contra), aos 34, e Samuel Xavier, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Hyoran, Battaglia, Hulk e Guilherme Arana (Atlético-MG); André, Fernando Diniz e John Kennedy (Fluminense)

CARTÃO VERMELHO – Fernando Diniz (Fluminense).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 7.788 presentes.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

