Palmeiras quer novas ações após ida de elenco de ‘The Boys’ ao Allianz Parque

Beatriz Sardinha e Eder Traskini

Santos e São Paulo, SP

O grito de gol tinha sotaque diferente em um dos camarotes do Allianz Parque, na noite da última quarta-feira (6), durante a vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño-PAR, que sacramentou a classificação alviverde às quartas de final da Copa Libertadores. Dentro de um dos espaços mais nobres do estádio estavam sete astros de uma das principais séries do momento: ‘The Boys’, da Amazon Prime Video.

Desde o início a ação partiu do departamento de marketing do Palmeiras. O clube entrou em contato com a Amazon com dois meses de antecedência, logo quando soube que o tour de divulgação da nova temporada passaria pela capital paulista.

E não foi necessário um convencimento para arrumar espaço na atarefada agenda dos atores. Desde o momento em que chegaram ao Allianz Parque, todos já demonstravam em seus rostos a empolgação que sentiam com o convite. O vídeo que mostra as reações dos atores ultrapassou a marca de 170 mil visualizações no YouTube, um dos mais vistos do canal nos últimos meses.

O Palmeiras considerou a ação um sucesso completo. Não apenas pela audiência do vídeo ou pelos números de engajamento, mas pela proposta de dialogar com diferentes públicos, fortalecendo a marca do clube. Os atores, por exemplo, postaram fotos com a camisa do time em suas próprias redes sociais.

O Verdão não fala abertamente sobre seus próximos projetos de marketing, mas quer repetir ações desse tipo. O clube considera o Allianz Parque um dos cartões postais da capital paulista e usa esse trunfo ao seu favor em negociações nesse sentido.

Em campo, o Verdão bateu o Cerro Porteño por 5 a 0, com direito ao sonhado gol de bicicleta de Rony. Ao fim da partida os atores foram ao gramado e interagiram com vários jogadores. Karl Urban, que interpreta Billy Butcher na série, chegou a dizer que a partida foi o “melhor jogo de futebol que ele já viu”.

O elenco de ‘The Boys’ desembarcou no Brasil em 3 de julho para promover a terceira temporada da série. O grupo participou de um evento de pré-estreia promovido pela Amazon com jornalistas.

Antony Starr (Capitão Pátria), Karl Urban (Billy Bruto), Jack Quaid (Hughie), Jensen Ackles (Soldier Boy), Karen Fukuhara (Kimiko), Nathan Mitchell (Black Noir) e Claudia Doumit (Victoria Neumann) aproveitaram sua estadia no Brasil. Além da visita ao Allianz Parque, os atores foram até o Beco do Batman, localizado na Vila Madalena (zona oeste da capital paulista), visitaram um mural feito para a série no local e comeram formigas no restaurante de Alex Atala.