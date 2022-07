Ciclista do time do líder da Volta da França testa positivo para covid-19

Bennett, que compete como ciclista de apoio ao grande favorito ao título, foi cortado da etapa desta terça-feira

A organização da Volta da França confirmou mais um caso de covid-19 entre seus ciclistas, nesta terça-feira. O novo teste positivo é o segundo caso na equipe UAE Team Emirates, do esloveno Tadej Pogacar, atual bicampeão da competição mais tradicional do ciclismo mundial. Pogacar é o líder da prova a ser finalizada no dia 24 deste mês.

O neozelandês George Bennett testou positivo ainda na segunda-feira após apresentar sintomas da doença. Bennett, que compete como ciclista de apoio ao grande favorito ao título, foi cortado da etapa desta terça-feira. A organização não informou se ele seguirá na disputa nos próximos dias.

“Seguindo nosso protocolo, ele testou para a covid-19 e apresentou resultado positivo. Então, não vai largar hoje”, disse o médico da equipe, Adrian Rotunno, no início desta terça.

Antes de Bennett, que era o 32º colocado na classificação geral até então, o norueguês Vegard Stake Laengen também testou positivo para a doença, ainda na semana passada, e foi cortado da disputa. Laengen integra a mesma equipe do líder Tadej Pogacar.

A desistência do ciclista da Noruega aconteceu um dia depois de a União Ciclística Internacional (UCI) afirmar que nenhum piloto havia testado positivo para o coronavírus durante os testes obrigatórios de todo o pelotão antes da segunda-feira.

Por: Estadão Conteúdo