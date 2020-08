Palmeiras perde Marcos Rocha, com lesão na coxa, por três semanas

PUBLICIDADE

Marcos Rocha fez exames nesta segunda-feira (24) que detectaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O lateral direito já começou o tratamento, na Academia de Futebol, e deve desfalcar o Palmeiras por três semanas.

O camisa 2 sentiu dores no fim do primeiro tempo do jogo contra o Santos no domingo (23) e precisou ser substituído por Mayke. Ele é o candidato natural a assumir a vaga de titular contra o Bahia no sábado (29), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras terá uma semana completa de trabalho e aguarda as voltas ao menos de Viña e de Gabriel Veron na próxima rodada. Felipe Melo está em tratamento por lesão na coxa esquerda e ainda não jogou neste Brasileiro.

Com uma boa atuação contra o Santos, o Palmeiras deve manter a base dos titulares na Arena Fonte Nova. Uma possível escalação tem Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Viña (Diogo Barbosa); Patrick de Paula e Bruno Henrique; Rony, Lucas Lima e Gabriel Menino; Luiz Adriano.

