Palmeiras faz 1º tempo perfeito, cansa, mas encontra força para superar o Bolívar em La Paz

São Paulo, 24 (AE) – O Palmeiras segue sendo o único brasileiro que venceu todos seus jogos nesta edição da Libertadores. Manteve a campanha perfeita na competição, ao superar o sempre competitivo Bolívar em La Paz por 3 a 2 nesta quinta-feira. Foi o sétimo triunfo consecutivo da equipe paulista na temporada.

O Palmeiras fez um primeiro tempo irretocável e sentiu o desgaste físico provocado pela altitude no segundo, etapa em que levou dois gols em 23 minutos. No entanto, encontrou forças, mesmo sem gás de sobra, para marcar mais um quando era pressionado e arrancar a valente vitória na Bolívia. Flaco López foi o protagonista da noite. Fez gol, deu assistência e participou do terceiro ao dar um lindo drible dentro da área. Estêvão e Maurício foram também às redes.

A equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo G com folga. São nove pontos que o deixa tranquilo e na iminência de se classificar com antecedência ao mata-mata. O Bolívar tem três, fruto de sua única vitória sobre o Sporting Cristal.

O Palmeiras jogou tão bem o primeiro tempo que conseguiu até se poupar em alguns momentos. Não precisou correr tanto porque correu certo, achou os atalhos, aproveitou as fraquezas do rival boliviano, que é forte jogando em sua casa, mas também falha, e foi perfeito.

Armou-se com segurança na defesa e explorou os espaços o time de Abel Ferreira, avançando aos poucos. Flaco López foi destaque e se entendeu bem com Facundo e Estêvão. Foi do centroavante argentino o primeiro gol, valendo-se de falha da defesa do Bolívar.

Perto do acréscimo, Flaco puxou contra-ataque concluído por Estêvão para as redes. Facundo ainda acertou a trave antes do intervalo. O time controlou como quis a partida e quase não sofreu nos primeiros 45 minutos. Weverton trabalhou apenas uma vez.

Na etapa final, porém, tudo mudou. O Bolívar cresceu, se valeu do cansaço do Palmeiras, exausto no duelo a 3,6 mil metros do nível do mar, e precisou de 23 minutos para empatar. O brasileiro Fábio Gomes fez os dois de cabeça dos anfitriões.

Mesmo sem gás, contudo, o Palmeiras achou um inesperado gol para arrancar uma vitória maiúscula na capital boliviana. Flaco López, de novo, foi decisivo ao driblar o marcador na área e deixar Facundo à vontade para marcar. O uruguaio não fez, mas a bola sobrou para Maurício, que não perdoou.

FICHA TÉCNICA

BOLIVAR 2 X 3 PALMEIRAS

BOLÍVAR – Lanzillota; Rocha (Saavedra), Jesus Sagredo, Quinteros e Ervin Vaca; Justiniano, Robson Mateus (Velásquez) e Ramiro Vaca; Melgar (Romero), Fabio Gomes e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

PALMEIRAS – Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Felipe Anderson), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (Allan) e Vanderlan (Benedeti); Estêvão (Maurício), Facundo Torres (Lucas Evangelista) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

GOLS – Flaco López, aos 18, e Estêvão, aos 44 do primeiro tempo. Fábio Gomes, aos 10 e aos 23, e Maurício, aos 27 do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Rey (Argentina).

CARTÃO AMARELO – Felipe Anderson.

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia.