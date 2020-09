Pai admite chance de Messi ficar no Barça até 2021 para poder sair de graça

PUBLICIDADE

Jorge Messi, pai e agente do atacante Lionel Messi, revelou ao programa Deportes Cuatro que a possível permanência do jogador no Barcelona por mais uma temporada é uma opção que está sendo estudada. Assim, ele poderia sair de graça ao final do contrato.

A afirmação do agente ocorre um dia depois de uma reunião realizada entre ele e o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu.

Na conversa, o mandatário do Barcelona se manteve firme na decisão de não deixar Messi sair de graça do clube agora.

Sabendo que é praticamente impossível que algum time pague a multa rescisória de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,5 bilhões) pelo argentino, Jorge considera deixar o filho no clube por mais alguns meses, até que ele possa negociar de graça em 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O agente ainda está em Barcelona para novas conversas. Um outro encontro previsto para acontecer ainda nesta quinta (3) pode selar o destino do craque.

As informações são da FolhaPress