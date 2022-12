‘Pai, a minha força é a sua’, escreve Edinho para Pelé em postagem

A foto foi tirada no Hospital Israelita Albert Einstien, em São Paulo, onde o Rei está internado desde o fim de novembro por causa de um câncer

Edinho, filho de Pelé, postou na tarde deste sábado (24), no Instagram, uma foto em que aparece de mãos dadas com o pai. “Pai, a minha força é a sua força”, escreveu na legenda.

A foto foi tirada no Hospital Israelita Albert Einstien, em São Paulo, onde o Rei está internado desde o fim de novembro por causa de um câncer no cólon. Ele não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos.

Ex-goleiro e atual técnico do Londrina, Edinho veio a São Paulo para passar o Natal junto com a família, que acompanha Pelé no hospital.

Na noite de sexta (23), Kely Cristina, filha de Pelé, postou uma foto abraçada com o pai. “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”, escreveu ela.

Na quarta (21), o Einstein informou que o estado de saúde de Pelé havia piorado. “Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”, diz o boletim daquela data, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.