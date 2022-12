Imagens mostram Pelé se despedindo em videochamada

Pelé, que luta contra um câncer de cólon desde setembro de 2021, está internado desde o dia 30 de novembro

Está circulando nas redes sociais imagens que mostram o ex-jogador Pelé no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em uma chamada de vídeo que soa como uma despedida, feita com amigos e família.

No vídeo, uma das filhas do Rei segura o telefone próximo ao pai, bem debilitado na cama, enquanto outra pessoa fala com ele.

Pelé, o Rei do futebol, se despedindo de seus parentes e amigos.

Esperando a hora final

Impactante as imagens !!

As movimentações continuam ao redor da Vila Belmiro, que espera o craque para seu último lance.

Pelé, que luta contra um câncer de cólon desde setembro de 2021, está internado desde o dia 30 de novembro. Na ocasião, os médicos informaram que o ex-jogador não estaria mais respondendo às sessões de quimioterapia, e entraria em cuidados paliativos.

Na noite de ontem (23), quando começaram a especular a morte de Pelé, a filha dele publicou uma foto com o pai deitado na cama do hospital com a legenda ‘Seguimos na luta e na fé. Mais uma noite juntos’. O último boletim médico divulgado foi na quarta-feira.