Padrinho de casamento de Bolsonaro é o novo secretário de Esporte

PUBLICIDADE 

O padrinho de casamento do presidente Jair Bolsonaro, Marcello Magalhães, é o novo secretário de Esporte do Ministério da Cidadania. A decisão foi publicada no Diário Oficial (DOU) nesta sexta-feira (28).

Magalhães substitui o general Décio Brasil, que estava no cargo desde 2019. Conhecido como Marcello Negão, o novo secretário tem laços estreitos com a família Bolsonaro.

Essa é a terceira vez que o Ministério da Cidadania troca o secretário de Esporte durante o governo de Jair Bolsonaro. O primeiro a assumir o comando da pasta foi o general Marco Aurélio Vieira, que viria a ser substituído por Décio Brasil, ainda durante a gestão do então ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Agora, sob o comando de Onyx Lorenzoni na Cidadania, Magalhães assume a pasta em meio a uma disputa entre militares e não militares dentro da Secretaria de Esporte.