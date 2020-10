Opinião: Edson era antes do Nascimento. Logo depois virou Pelé!

PUBLICIDADE

Rei do futebol, melhor de todos os tempos, goleador de tudo, ganhou três copas do mundo (não vou dizer que levando o time nas costas porque seria leviano). Aos jovens, na época dele não tinha o título de melhor do mundo. Se tivesse, Messi e CR7 teriam que se multiplicar pra chegar aos pés dele.

Ele está tão em outro patamar que sempre quem começa a se destacar no Brasil, já começa a mídia boba. Será que Romário, Ronaldo…. É o novo Pelé? Não. Ninguém é igual a ninguém e Pelé não se compara a ninguém como jogador de futebol.

Quem não gosta de Pelé, é preguiçoso. Contra o Edson, ok. Podem falar o que for e concordo na maioria.

Mas dentro das quatro linhas, Pelé é Pelé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Petronilo Neto é flamenguista fanático, boa praça e Editor do JBr