Novorizontino é a mais nova SAF do Brasil

O Novorizontino está em ascensão no Paulistão e vem se consolidando como uma equipe de destaque em competições nacionais

O Grêmio Novorizontino é a mais nova Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brasil. O conselho do clube aprovou a mudança em Assembleia Geral Extraordinária com objetivo de seguir profissionalizando a sua gestão e de alçar voos ainda mais altos desportivamente.

Na última década, o Novorizontino experimentou uma notável ascensão no campeonato estadual de São Paulo e vem se consolidando como uma equipe de destaque em competições nacionais. Em 2023, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e ficou a 1 ponto do acesso à Série A.

O advogado do clube, Gabriel Caputo, explica que com a transformação do clube associativo em SAF, os associados do Grêmio Novorizontino passam a ser acionistas do Grêmio Novorizontino Sociedade Anônima do Futebol, Companhia de capital fechado.

Segundo Caputo, a SAF sucede obrigatoriamente o clube nas relações com as entidades de administração, bem como nas relações contratuais, de qualquer natureza, inclusive com os atletas profissionais do futebol, e terá o direito de participar de campeonatos nas mesmas condições em que se encontrava no momento da sucessão.