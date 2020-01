Novidade no cenário esportivo, o Crossfute se expande na capital federal

PUBLICIDADE 

Aliar a alegria do futebol com uma atividade funcional de alta intensidade. Foi a partir dessa ideia, baseada na diversão e compromisso com o objetivo de cada envolvido, que foi criado o Crossfute.

Elaborado em 2017, o Crossfute é democrático. Os exercícios minimante estudados e elaborados pelos “coachs” são praticados por mulheres, homens, crianças, idosos ou até por quem tem alguma patologia, já que as atividades são adaptáveis a cada corpo.

Inicialmente a ideia era ser uma modalidade voltada para os peladeiros que jogam futebol e possuem alto índice de lesões, mas logo de cara o Crossfute mostrou-se uma modalidade para todos, conquistando pessoas que inclusive nunca jogaram futebol.

No próximo sábado, a partir das 11h será inaugurada a quinta unidade do Crossfute em Brasília, com direito a um aulão especial. O novo complexo será no Colégio Santa Doroteia, na 911 Norte.

O Centro de Treinamento (CT) conta com estacionamento fechado e câmeras de segurança, vestiários espaçosos e um campo sintético de qualidade garantem ainda mais o propósito do Crossfute, que é o de aliar a alegria do futebol com uma atividade funcional de alta intensidade.