Noruega conquista primeiro ouro das Olimpíadas de Inverno

Ela venceu a disputa dos 15 km no skiathlon feminino e conquistou o seu primeiro ouro individual olímpico

As primeiras medalhas das Olimpíadas de Inverno foram distribuídas neste sábado (5), no quarto dia de competições da Pequim-2022. Atletas da Noruega foram destaque, e o país aparece, momentaneamente, na liderança do quadro de medalhas com dois ouros.

A primeira medalha dourada dos Jogos ficou com a norueguesa Therese Johaug. Ela venceu a disputa dos 15 km no skiathlon feminino e conquistou o seu primeiro ouro individual olímpico. A russa Natalia Nepryaeva e a austríaca Teresa Stadlober ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Johaug assumiu a liderança aos dez minutos de prova e disparou na frente. Depois, a atleta soube administrar a posição. A prova do skiathlon tem metade do percurso no esqui clássico e a outra metade com a técnica do estilo livre.

Depois, a Noruega voltou a subir no lugar mais alto do pódio no revezamento misto do biatlo. As equipes da França e da Rússia ficaram com a prata e bronze, respectivamente. A modalidade mistura na mesma prova corrida de esqui e rodadas de tiro esportivo.

Nos 3.000m da patinação de velocidade, a holandesa Irene Schouten ficou com o ouro e bateu o recorde olímpico. Ela completou a prova com o tempo de 3min56s93. A italiana Francesca Lollobrigida e a canadense Isabelle Wiedemann ficaram em segundo e em terceiro, respectivamente.

Eslovênia, China e Suécia foram ouros países que conquistaram medalha de ouro. Nenhum atleta brasileiro competiu neste sábado. Fora dos locais de competição, o tricampeão olímpico Shaun Whit, 35, um dos maiores nomes da história do snowboarder, afirmou que os Jogos de Pequim serão a sua última disputa na carreira.

Em Olimpíadas, o americano conquistou medalha de ouro nos Jogos de Turim-2006, Vancouver-2010 e PyeongChang-2018. Ele disputa as Olimpíadas pela quinta vez. “Dei tudo de mim. Houve alguns altos e baixos no caminho para chegar até aqui e, por isso, sinto que me tornei mais forte e melhor”, disse Whit ao site oficial das Olimpíadas.