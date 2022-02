Sem festa de 30 anos, Neymar foca em retorno contra o Rennes dia 11

No dia 28 de novembro, Neymar sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo durante um jogo contra o Saint-Étienne

João Henrique Fagundes

Neymar, que completa 30 anos neste sábado (5), escolheu comemorar o aniversário de maneira reservada, em Paris, na França. A celebração em casa será com familiares e jogadores do Paris Saint-Germain, em um ambiente diferente das super festas que já promoveu na cidade em comemoração à data.

A escolha por um cenário sem agito se deve a um momento de concentração para retorno ao campo. Neymar voltará a jogar no dia 11 de fevereiro, contra o Rennes, pelo Campeonato Francês.

No dia 28 de novembro, Neymar sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo durante um jogo contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês. O tratamento já foi finalizado, mas a etapa de recondicionamento físico ainda está em fase final.

O objetivo do PSG é ter Neymar recuperado para as oitavas de finais da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, em 15 de fevereiro no Parque dos Príncipes. Por conta disso, diante do Rennes, ele deve iniciar a partida no banco de reservas e ter alguns minutos em campo.

O tratamento de Neymar teve quase um mês a mais do previsto inicialmente pelo PSG. Isso, pois o departamento médico do clube notou maior seriedade na lesão do que os primeiros exames apontavam.

O camisa 10 foca no retorno para o trecho de maior importância da temporada europeia com a intenção de ser protagonista no Paris Saint-Germain ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé. O sucesso do time com Neymar em campo, certamente, o faria retornar ao patamar de protagonismo desejado.