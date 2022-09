No sufoco, São Paulo avança para a final da Sul-Americana

O clube paulista se classifica para a decisão da competição continental após dez anos

O São Paulo enfrentou o Atlético-GO no Morumbi pelo jogo de volta da semifinal da CONMEBOL Sul-Americana 2022, e venceu o dragão por 2 a 0 no tempo normal, com noite iluminada de Patrick, autor dos dois gols, e por 4 a 2 nos pênaltis.

Patrick fez o primeiro gol logo aos quatro minutos do primeiro tempo, aproveitando o rebote do goleiro rival. O segundo gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo, após antecipar o zagueiro e completar cruzamento de Alisson.

Nos pênaltis

O tricolor seguiu lutando para achar o terceiro gol, mas novamente a classificação foi decidida nos pênaltis, assim como foi contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, e na fase anterior da Sul-Americana, contra o Ceará.

Pelo time goiano, Baralhas e Léo Pereira erraram as cobranças, Luciano a do São Paulo. O argentino Galoppo decretou a passagem do São Paulo à final mostrando frieza ao cobrar o pênalti decisivo.

Tricolor na final

O time contou com o apoio de mais de 50 mil torcedores. Após a classificação, teve volta olímpica, foto com toda a equipe no símbolo do clube ao lado do gramado e passeio no carrinho da maca.

O São Paulo vai enfrentar o Independiente Del Valle, do Equador, no jogo único da grande final da Sul-Americana – dia 1º de outubro, em Córdoba, Argentina. Os equatorianos eliminaram o Melgar, do Peru, nas semifinais.

Próximos jogos

Os dois times terão compromissos pela 26ª rodada do Brasileirão. O São Paulo recebe o Corinthians para um clássico no Morumbi, domingo, às 16h (de Brasília), enquanto o Atlético-GO visita o Coritiba, no Couto Pereira, no mesmo dia e horário.